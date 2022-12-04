. ЧП: Москве пострадало множество детей в ДТП

Как сообщает пресса, в столице произошла серьезная авария. Серьезная авария произошла на юго-востоке Москвы — на Люблинской улице столкнулись автобус и легковой автомобиль. Есть пострадавшие. В списке пострадавших 5 детей. Всего госпитализировано как минимум 13 человек, сообщают СМИ. По информации дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением из-за заледеневшей дороги и произошло столкновение. По словам водителя, автобус очень сильно занесло. В данный момент на месте аварию ведется работа экстренных служб. На первом этапе движение было ограничено из-за того, что поврежденный автобус перегородил дорогу. Возникла пробка. Сейчас движение по улице полностью восстановлено. На кадрах c места аварии видно, что больше всего пострадала именно задняя часть автобуса, двери полностью раздавлены ударом.