. ЧП: Взрыв привел к обрушению многоквартирного дома и гибели людей
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ЧП: Взрыв привел к обрушению многоквартирного дома и гибели людей

ЧП: Взрыв привел к обрушению многоквартирного дома и гибели людей
В Нижневартовске произошел взрыв в пятиэтажном доме. Сегодня в Нижневартовске разыгралась ужасная трагедия: в пятиэтажном жилом доме на улице Мира прогремел взрыв. Экстренные службы сообщили о четырех погибших, однако завалы до сих пор не разобраны до конца. Следственные органы установили причину взрыва: неправильная установка газового баллона и нарушения его эксплуатации. Это привело к обвалу перекрытий в нескольких подъездах: в одном с первого по третий этаж, в другом с первого по четвертый. Повреждены 15 квартир. В МЧС подтвердили смерть шестерых человек. Одного, ранее считавшегося погибшим, медикам удалось реанимировать. Десяти пострадавшим оказана помощь (двое из них находятся в реанимации). Эвакуировано 237 человек, из них 44 ребенка. Для них открыты пункты обогрева в четырех автобусах, которые администрация пригнала специально, сообщает «РЕН ТВ». Помимо пунктов обогрева в автобусах, открыт еще один — в местной школе №18. Администрация планирует расселить пострадавших в квартиры из маневренного фонда. Разбор завалов продолжается. Экстренные службы не исключают, что под ними могут оставаться еще четыре человека. В настоящее время возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту частичного обрушения жилого дома из-за которого погибли жильцы. На втором этаже третьего подъезда полиция обнаружила разгерметизированный газовый баллон. По одной из предварительных версий, он и стал причиной взрыва. Дмитрий Кощенко, мэр Нижневартовска, уточнил, что дом не был газифицирован. Городские власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после взрыва в нижневартовской пятиэтажке.
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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