. Что делать, если вы и ваш любимый человек разных религий

Вадим Карасев

Это очень важный вопрос, ответ на который не может быть однозначным. Порой бывает так, что мы влюбляемся в того, кто является представителем иной религии, либо вовсе является атеистом. Пришло время разобраться с тем, как быть в такой ситуации.

Есть несколько причин, по которым брак не длится долго. Согласно статистике, брак между людьми разных конфессий также весьма непрочен. Более того, далеко не всегда он разрешен, поэтому вам стоит ознакомиться с основными постулатами в этой области, если вы являетесь приверженцем той или иной религии.

Любовь с человеком другой религии для христианина

В православии и христианстве в целом межконфессиональные браки не запрещены, но церковнослужители крайне настоятельно рекомендуют не практиковать их. Получается, что вы сможете пожениться на христианке или выйти замуж за христианина, будучи представителем иной религии, но в таком случае можно не надеяться на то, что батюшка в церкви вас повенчает.

То же самое касается и атеиста. Если человек не был крещен, то святое таинство проводить запрещено. Решить данную проблему можно лишь одним способом: сделать так, чтобы человек принял христианство. Если он не будет этого делать, то придется жить каждому по своим религиозным правилам.

Брак с человеком другой религии для мусульманина

Женщины и мужчины в исламе имеют разные права. Что касается женщин, то им категорически запрещено выходить замуж за мужчин, не являющимися мусульманами. В любом случае это будет грехом, поэтому женщина не должна этого делать. При этом не имеет значения, насколько хорошим является мужчина другой религии. Ее родители никогда не позволят ей выйти за него замуж.

С мужчинам в исламе тоже не все так просто. Мужчина нельзя ни при каких условиях жениться на женщине-атеистке или язычнице. Зато не возбраняется брак с иудейкой или христианкой, однако, здесь важно помнить о месте проживания влюбленных. Мужчине могут запретить жениться на женщине-христианке или иудейке в том случае, если жить они будут в немусульманской стране.

Родителям запрещено допускать брак между их сыном и женщиной другой веры в том случае, если они сомневаются в силе его веры.

Главные проблемы брака между людьми разных конфессий

Разногласия на почве веры. Есть люди, которые вообще не спорят друг с другом на тему Бога и религии. В целом таким людям можно создавать брак. Если же кто-то доминирует и пытается склонить другого к своей вере, то тут уже второму стоит дважды подумать, жить с таким человеком или нет.

Проблема детей. Когда родятся дети от двух людей разной веры, то к какой из них они будут иметь отношение? Каждый хочет, чтобы дети выбирали его конфессию, так что тут еще одно разногласие, причем достаточно серьезное. Такие вопросы лучше решать заранее. Вероятность того, что мужчина-мусульманин разрешит ребенку быть христианином или буддистом, минимален, тогда как представители других конфессий могут пойти на уступки, хотя это и не рекомендуется.

Если по правилам вашей религии вы можете вступить в брак с человеком иной конфессии, то помните о том, что вам не нужно его подталкивать к принятию вашей веры. Любовь всегда строится на доверии и взаимопонимании, взаимоуважении. Христианин должен уважать ценности мусульманина и наоборот, потому что правила установлены давно и они не должны подвергаться сомнениям.