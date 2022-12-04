. Чтобы не разозлить Кролика: в каких украшениях можно, а в каких нельзя встречать Новый 2023 год

Наступающий Новый 2023 год будет проходить под знаком Черного Водяного Кролика. Это ласковый, нежный, но чувствительный зверек. Чтобы его не обидеть и целый год пользоваться его покровительством, постарайтесь встретить Новый год в украшениях, которые вам подходят по знаку зодиака. И чтобы не навлечь беду, откажитесь от тех, которые он не одобряет. Сейчас не тот случай, чтобы выбирать украшения по принципу «лишь бы нравилось».

Овен

Представителям этого знака лучше всего подходят украшения с рубином или другим красным камнем, которые придутся по душе хозяину года. А вот изделий с зелеными минералами постарайтесь избегать — они могут негативно отразиться на вашем эмоциональном состоянии и добавят вам ненужную импульсивность.

Телец

Для Тельцов — наоборот, красные и коричневые камни находятся под строгим запретом. На покровительство Черного Водяного Кролика можно рассчитывать, если для встречи Нового года надеть украшения с изумрудом или любым прозрачно-зеленым камнем.

Близнецы





Близнецам нужно отказаться от белых камней, имеющих прозрачную и полупрозрачную структуру. Им также не подойдет жемчуг или циркон. А вот ювелирные украшения с минералами ярких цветов, такие как сапфир, аквамарин, аметист, принесут удачу.

Рак

В отличие от других знаков, для Рака практически нет ограничений в выборе украшений на Новый год. Возможно, чтобы сохранить спокойное эмоциональное состояние и не поддаваться волнению, вам следует отказаться от тигрового глаза.

Лев

Львам следует отказаться от украшений с камнями синего и бирюзового цвета, которые могут лишить решительности и уверенности в себе. Также нежелательны изделия с бриллиантами, добавляющие пафосности. Зато Кролик по достоинству оценит наличие красных минералов в ваших украшениях.

Дева





Чтобы привлечь внимание Черного Водяного Кролика и пользоваться его покровительством на протяжении года, Девам нужно остановить свой выбор на украшениях с прозрачными камнями зеленых оттенков: горный хрусталь, зеленый кварц, изумруд. Ни в коем случае нельзя встречать Новый год в украшениях с камнями синего или красного цвета.

Весы

Весам подойдут украшения с розовыми и голубыми камнями — они гармонично впишутся в ваш образ и будут способствовать финансовому процветанию. Кролик явно не одобрит белые оттенки камней например, опал, агат, коралл — от них лучше отказаться.

Скорпион

Скорпион является единственным знаком, которому подходят камни черного цвета. Он подчеркнет таинственность и загадочность этого знака. Также можно использовать камни бордового цвета. Но следует категорически отказаться от белых и особенно полупрозрачных камней, которые не гармонируют с образом Скорпиона.

Стрелец





Покорить сердце хозяина года Стрелец может при помощи украшений с желтыми, бирюзовыми или фиолетовыми минералами. Отлично будет смотреться хризоколла, которая добавит мудрости этому беспокойному знаку. Избегать следует красных камней, придающих еще большее беспокойство.

Козерог

Козерогам подойдут украшения с камнями коричневого цвета, как, например, тигровый глаз. А также не будут помехой сияющие бриллианты. Но вот красные и синие камни могут вам существенно навредить.

Водолей

Воздушным Водолеям лучше встретить Новый год в украшениях с сапфиром или хризопразом. Но ни в коем случае не стоит использовать изделия с сердоликом, ониксом или гранатом — эти камни уменьшат вашу способность противостоять превратностям судьбы.

Рыбы





Чувствительным Рыбам следует избегать украшений с бриллиантами — они ослабят вашу энергетику. Оникс и гранат придадут лишнее беспокойство и не понравятся хозяину года. Лучше всего остановить свой выбор на белых или желтых камнях. Идеальным вариантом будет для вас украшение из жемчуга.