. Даня Милохин написал дисс на Сашу Стоуна

Вадим Карасев

Большинству из нас эти имена не скажут ничего, а зря - у молодежи свои кумиры. Даня - известный тиктокер и краш всех девочек пубертатного периода. Саша Стоун - знаменитый боец ММА, а также блогер. Он - краш тех, кому от 18 лет. Дело в том, что Саша давно критикует Даню, мол, тот красит ногти и вообще никакой не мужик. Милохин терпел-терпел и решил ответить - и теперь все ждут поединка. P.S. Осторожно, нецензурные слова.