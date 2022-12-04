. Даня Милохин написал дисс на Сашу Стоуна
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Даня Милохин написал дисс на Сашу Стоуна

Большинству из нас эти имена не скажут ничего, а зря - у молодежи свои кумиры. Даня - известный тиктокер и краш всех девочек пубертатного периода. Саша Стоун - знаменитый боец ММА, а также блогер. Он - краш тех, кому от 18 лет. Дело в том, что Саша давно критикует Даню, мол, тот красит ногти и вообще никакой не мужик. Милохин терпел-терпел и решил ответить - и теперь все ждут поединка. P.S. Осторожно, нецензурные слова.
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По материалам: триникси

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