. День 4 декабря в истории

Международный день банков.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации 19 декабря 2019 года. Праздник учрежден в знак признания значительного потенциала многосторонних банков развития в финансировании устойчивого развития, а также жизненно важной роли, которую на национальном уровне играют банковские системы государств — членов ООН в содействии повышению уровня жизни людей.

День информатики в России.

В этот день в 1948 году Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал под номером 10475 изобретение ученых Энергетического института АН СССР Исаака Брука и Башира Рамеева — цифровую электронную вычислительную машину.

Сам термин «информатика» был введен немецким писателем Карлом Штейнбухом в 1957 году для обозначения технической области, которая занималась автоматизированной обработкой информации при помощи ЭВМ.

И хотя в России этот день пока не является официальным, его отмечают все те, кто имеет отношение к информатике.

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу.

С этого дня во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем зимнему кудеснику, а также открываются специальные почтовые учреждения, где дети и их родители могут отправить письма с пожеланием подарка.

Ежегодно только Деду Морозу приходит свыше 400 тысяч писем и несколько сот электронных посланий из России и стран СНГ. И с каждым годом объём корреспонденции только растёт.

Письма Деду Морозу можно отправить на почтовый адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Почта Деда Мороза. Или написать зимнему волшебнику электронное сообщение.

11 лет назад (2011) состоялись выборы в Государственную Думу Федерального Собрания шестого созыва.

Высший законодательный орган впервые избирался сроком на пять лет. По итогам выборов в Госдуму прошли представители от четырех политических партий - «Единой России» (238), КПРФ (92), «Справедливой России» (64) и ЛДПР (56).

Председатель Госдумы VI созыва был избран Сергей Нарышкин.

В ходе работы Думы VI созыва были введены прямые выборы губернаторов, упрощена регистрации партий, а также возращена система выборов и по одномандатным округам. Отдельным направлением работы депутатов было принятие законов, которые обеспечили интеграцию Крыма и Севастополя в общероссийское правовое пространство.

76 лет назад (1946) был выпущен первый легковой автомобиль «Москвич-400».

Он был собран на Московском заводе малолитражных автомобилей. Его прототипом стал Оpel Kadett К38 образца 1938 года.

Вскоре были разработаны модификации «Москвича-400»: деревянные фургоны «Москвич-400-422» и кабриолеты «Москвич-400-420А».

Стоил автомобиль 8 тысяч рублей (средняя зарплата в СССР в 1950-х годах составляла около 600 рублей).

Всего с 1946 по 1956 год было выпущено свыше 247 тысяч «Москвичей-400».

425 лет назад (1597) вышел указ царя Фёдора Иоанновича об «урочных летах».

В нём впервые был установлен пятилетний срок сыска, суда и возвращения владельцам беглых крестьян. По истечению этого срока крестьяне закреплялись за новым владельцем.

Впоследствии срок возврата неоднократно менялся: по Уложению 1607 года он был увеличен до 15 лет, в 1630-х годах — уменьшен до 9 лет. В 1649 году Соборным уложением был введён бессрочный сыск беглых крестьян.

92 года назад (1930) профессор Цюрихского высшего технического училища Вольфганг Паули изложил гипотезу о существовании нейтрино.

Вольфганг Паули, один из создателей современной квантовой физики, направил на Международную конференцию по вопросам радиоактивности, письмо, в котором изложил свою гипотезу о существовании нейтрино.

Физик обнаружил, что во время распада атомных ядер нейтрон в ядре испускает электрон, превращаясь при этом в протон. Учёный выяснил, что после учёта всех зарегистрированных продуктов распада энергия после него оказывалась меньше своего значения до распада. Физик предположил, что существует легкая электрически нейтральная частица, которая и уносит недостающую энергию. Он назвал её нейтрон. Спустя два года был открыт настоящий нейтрон. После этого итальянский физик Энрико Ферми переименовал частицу, открытую Паули, в «нейтрино».

348 лет назад (1674) французский иезуит Жак Маркетт основал у озера Мичиган миссионерский пост, ставший впоследствии городом Чикаго.

В конце 1660-х годов Жак Маркетт отправился во французские североамериканские владения с проповеднической целью, а также он хотел исследовать неизведанные пространства к югу от Великих озер. 4 декабря 1674 года для зимовки он основал у юго-западной оконечности озера Мичиган миссионерский пост.

На карте США Чикаго появился лишь спустя почти 160 лет — в 1833 году как посёлок с населением 350 человек. Его название произошло от изменённого французами слова из языка местных индейцев майами-иллинойс shikaakwa (в переводе дикий лук или чеснок).

Сегодня Чикаго — третий по числу жителей (после Нью-Йорка и Лос-Анджелеса) город в Америке и второй по значимости финансовый центр страны (после Нью-Йорка).