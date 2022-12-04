. День информатики в России отмечают 4 декабря 2022 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

День информатики в России отмечают 4 декабря 2022 года

День информатики в России отмечают 4 декабря 2022 года

Ежегодно 4 декабря в РФ отмечают День информатики. Этот праздник связан с регистрацией в 1948 г. Государственным комитетом Совета Министров СССР первой ЭВМ №10475. Создателями проекта стали русские эксперты: участник-корреспондент Академии наук СССР И. Брук и учёный-изобретатель Б. Рамеев. С момента выпуска первой электронно-вычислительной машины в России начался стремительный выпуск вычислительной техники.


История праздника День информатики

Первоначальные прототипы электронно-вычислительных машин возникли в период Второй мировой в Германии и Англии. В них ещё существовала большая часть механики, однако основа для формирования вычислительных машин была принята. Уже после войны германские исследования оказались как в США, так и в СССР. И обе страны не преминули воспользоваться ими.

В Российской Федерации все стартовало в 1947 г., когда русский профессор Башир Рамеев, прослушивая передачу одной из иностранных радиостанций, разузнал о созданной в Соединенных Штатах Америки электронно-вычислительной машине. Данные сведения настолько привлекли изобретателя, что в скором времени он поступил на работу в Энергетический институт Академии наук СССР, где вместе с электротехником Исааком Бруком приступил к исследованию русского аналога устройства.


Уже 4 декабря 1948 г. их открытие приобрело авторское подтверждение профильного Госкомитета. Этот был первый в Советском Союзе формальный акт, показавший возникновение в государстве вычислительной техники и зарождение информатики как отрасли знаний.


Празднование Дня информатики в РФ

В нынешнее время развитие информационно-вычислительных средств в Российской Федерации, и по всему миру идет стремительными темпами. По этой причине, информационные технологии находят существенное применение во многих отраслях жизни: образовании, науке, индустрии, управлении, медицине и т.д. Информатика имеет большое значение для всего мира.


В школах в настоящее время реализуется увлекательный проект под наименованием «Час кода». У него имеется самостоятельный веб-сайт, на который учащиеся могут зайти из дома либо из компьютерного класса. Там предлагаются тренажеры, которые помогут проверить собственные возможности, познания. В рамках данной промоакции ведутся увлекательные мероприятия — на них зовут не только лишь профессионалов, но и известных блогеров.

Много внимания праздничному дню уделяется и в высших учебных заведениях, на рабочих участках. Все друг друга приветствуют, организовывают увлекательные командные игры, мозговые штурмы, устраивают веселые мероприятия. Состязания самых различных типов также распространенны в данный день, в особенности, в учебных заведениях и в отраслях, сопряженных с данной наукой.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

Последние новости

Башар Асад отверг попытки России организовать его встречу с Эрдоганом
Башар Асад отверг попытки России организовать его встречу с Эрдоганом
ВСУ обстреляли Алчевск из HIMARS
ВСУ обстреляли Алчевск из HIMARS
День информатики в России отмечают 4 декабря 2022 года
День информатики в России отмечают 4 декабря 2022 года
Поезд с бронетехникой НАТО сошел с рельсов в Греции
Поезд с бронетехникой НАТО сошел с рельсов в Греции
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин оценил поездки Дмитрия Рогозина на Донбасс: "абсолютно бесполезны"
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин оценил поездки Дмитрия
ЕС опубликовал решение по потолку цен на российскую нефть
ЕС опубликовал решение по потолку цен на российскую нефть
Даня Милохин написал дисс на Сашу Стоуна
Даня Милохин написал дисс на Сашу Стоуна
Дмитрий Нагиев заявил, что ему тяжело рожей торговать
Дмитрий Нагиев заявил, что ему тяжело рожей торговать
Мама Насти Ивлеевой рассекретила ее отношения
Мама Насти Ивлеевой рассекретила ее отношения
Новая жена Павла Прилучного может разрушить их брак
Новая жена Павла Прилучного может разрушить их брак
Что делать, если вы и ваш любимый человек разных религий
Что делать, если вы и ваш любимый человек разных религий
Для исполнения желаний: письма Деду Морозу дети смогут написать 4 декабря 2022 года
Для исполнения желаний: письма Деду Морозу дети смогут написать 4

Топ на сегодня

Ольге Бузовой предсказали не завидное будущее
Ольге Бузовой предсказали не завидное будущее
Мужчина влюбился в женщину-робота и хочет жениться на ней (3 фото)
Мужчина влюбился в женщину-робота и хочет жениться на ней (3 фото)
В Греции сошел с рельсов поезд с военной техникой НАТО
В Греции сошел с рельсов поезд с военной техникой НАТО
Выбор банка для подключения ЭДО
Выбор банка для подключения ЭДО
Егор Крид неожиданно облысел
Егор Крид неожиданно облысел

Еще по теме

Сегодня в России отмечают День информатики
В России отмечают день информатики
Пензенская киностудия снимет фильм о Башире Рамееве
День 4 декабря в истории