. День информатики в России отмечают 4 декабря 2022 года

Ежегодно 4 декабря в РФ отмечают День информатики. Этот праздник связан с регистрацией в 1948 г. Государственным комитетом Совета Министров СССР первой ЭВМ №10475. Создателями проекта стали русские эксперты: участник-корреспондент Академии наук СССР И. Брук и учёный-изобретатель Б. Рамеев. С момента выпуска первой электронно-вычислительной машины в России начался стремительный выпуск вычислительной техники.

История праздника День информатики

Первоначальные прототипы электронно-вычислительных машин возникли в период Второй мировой в Германии и Англии. В них ещё существовала большая часть механики, однако основа для формирования вычислительных машин была принята. Уже после войны германские исследования оказались как в США, так и в СССР. И обе страны не преминули воспользоваться ими.

В Российской Федерации все стартовало в 1947 г., когда русский профессор Башир Рамеев, прослушивая передачу одной из иностранных радиостанций, разузнал о созданной в Соединенных Штатах Америки электронно-вычислительной машине. Данные сведения настолько привлекли изобретателя, что в скором времени он поступил на работу в Энергетический институт Академии наук СССР, где вместе с электротехником Исааком Бруком приступил к исследованию русского аналога устройства.





Уже 4 декабря 1948 г. их открытие приобрело авторское подтверждение профильного Госкомитета. Этот был первый в Советском Союзе формальный акт, показавший возникновение в государстве вычислительной техники и зарождение информатики как отрасли знаний.

Празднование Дня информатики в РФ

В нынешнее время развитие информационно-вычислительных средств в Российской Федерации, и по всему миру идет стремительными темпами. По этой причине, информационные технологии находят существенное применение во многих отраслях жизни: образовании, науке, индустрии, управлении, медицине и т.д. Информатика имеет большое значение для всего мира.





В школах в настоящее время реализуется увлекательный проект под наименованием «Час кода». У него имеется самостоятельный веб-сайт, на который учащиеся могут зайти из дома либо из компьютерного класса. Там предлагаются тренажеры, которые помогут проверить собственные возможности, познания. В рамках данной промоакции ведутся увлекательные мероприятия — на них зовут не только лишь профессионалов, но и известных блогеров.

Много внимания праздничному дню уделяется и в высших учебных заведениях, на рабочих участках. Все друг друга приветствуют, организовывают увлекательные командные игры, мозговые штурмы, устраивают веселые мероприятия. Состязания самых различных типов также распространенны в данный день, в особенности, в учебных заведениях и в отраслях, сопряженных с данной наукой.