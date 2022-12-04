. Дети-сироты смогут бесплатно пройти повторное профобучение

Кабмин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о дополнительной мере социальной поддержки детям, оставшимся без попечения родителей. Согласно документу, у них появится возможность пройти повторное профессиональное обучение, чтобы получить новую рабочую специальность или должность служащего. Кроме того, таким учащимся будет положена выплата на приобретение учебников и ежемесячное пособие на все время переобучения. Законопроект опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Сейчас по закону дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на однократное очное обучение профессиям рабочих или должностям служащих за счет бюджетных средств регионов РФ.

Как сказала «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, дать возможность таким ребятам получить еще одну профессию — важное нововведение.

«Ребенок, который вырос вне семьи, сложно ориентируется в жизни, поэтому это хорошая возможность для социализации и поиска себя в обществе», — поделилась своим мнением депутат. Она также считает, что для ребят повторное обучение поможет получить востребованную на производстве специальность. А работодателям — найти квалифицированных и мотивированных сотрудников.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее