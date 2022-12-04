. Дмитрий Дибров резко теряет память
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Дмитрий Дибров резко теряет память

Дмитрий Дибров резко теряет память
Ведущий Дмитрий Дибров пожаловался на ухудшение здоровье. Телеведущий перенес инсульт. Дмитрий Дибров четыре года назад перенес инсульт. В шоу «Секрет на миллион» телеведущий рассказал, что отголоски болезни преследуют его до сих пор.
«Такое темное пятно появилось. Я стал резко забывать слова. Также труднее стало находиться в сауне, а я ее очень люблю. На пятой минуте начинает болеть голова», - заявил Дибров. Телеведущий также рассказал, что установил в своем дворе чан - горячую бочку, чтобы заменить себе сауну.
# Шоу-бизнес Дибров Дмитрий
По материалам: z-aya

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