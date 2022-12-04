. Дмитрий Нагиев заявил, что ему тяжело рожей торговать

Ведущий и актер Дмитрий Нагиев признался, что ему уже тяжело работать. Звезда кино и телевидения высказался лично. Покинувший Первый канал Дмитрий Нагиев на днях предстал в новой картине «На ощупь», где исполнил главную роль незрячего путника в лесу. Актер признался сайту «Пятый канал», что съемки ему дались нелегко в физическом плане – мол, он уже пожилой человек, да и сам фильм сложный. Он даже задумался об уходе из профессии.«Вообще работа — это не мое, ей-богу. Вот когда съемки — хоть из профессии уходи. И на гастролях я тоже люблю вот это: солнце, море, а когда спектакль, мне прямо как обухом по голове. Сразу плавки надо переодевать. Меня это доконает», - посетовал актер. Кстати, это уже не первый намек от Нагиева по поводу завершения карьеры телеведущего и актера. На днях он обсуждал сферу IT с поклонниками и признался, что есть у него планы сделать что-то новое, например, открыть барбершоп.