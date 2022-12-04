. Дмитрий Нагиев заявил, что у него нет внуков

Актер и ведущий Дмитрий Нагиев рассказал о личной жизни. Артист не часто откровенничает с прессой и большая часть его жизни — это тайна, покрытая мраком. Несколько месяцев назад актер случайно проболтался, что стал дедом. Но теперь всячески открещивается от нового статуса. 55-летний артист предпочитает вести закрытый образ жизни. Шоумен не рассказывает, есть ли у него отношения, как проводит досуг. Последнее время Нагиев и вовсе перестал выходить на связь, так как взял творческий отпуск, а светские рауты игнорирует. «Вернусь, когда будут благоприятные времена для шутливого, легкого ведения развлекательных программ», — недавно рассказывал о своих планах звезда сериала «Кухня».Однако недавно актер все-таки вышел в люди и сразу попал под фотокамеры и пытливые вопросы журналистов. В связи с подготовкой к новогодним праздникам прессе было интересно узнать, выбрал ли что-то именитый дед для своих внуков в качестве подарка под елочку. «Каким внукам? Я даже не понимаю, о чем вы говорите. Отстань! Чтоб меня еще Кирилл проклял?» — резко ответил Дмитрий репортеру программы «Ты не поверишь!» на НТВ. К слову, сын Нагиева Кирилл пошел по стопам отца. Он также снимается в кино. Нагиев-младший женат на Юлии Мельниковой. Девушка не имеет отношения к шоу-бизнесу, и личной жизнью предпочитает не делиться на просторах Сети. В свое время молодого человека приглашали в различные популярные проекты и даже в шоу «Холостяк». Но Кирилл на все отвечал категоричным отказом. «Я не хочу ширпотребством заниматься ни в кино, ни в литературе — ни в чем. Я это для себя делаю, не ради хайпа. Отказался от всех сезонов «Холостяка». Каждый раз они сперва звонят мне, но я не хочу. Эти «Звезды на льду», «Звезды в аду»… Не хочу сидеть на этих передачах, быть связанным как-то с телевизором. Ни разу в жизни не снимался с отцом. Я никогда не хотел, чтобы кто-то даже подумал, что меня протежируют или я зажравшийся. Нет, я вырос в Купчино, как и все», — говорил звездный сын.