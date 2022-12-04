. Дмитрий Нагиев заявил, что у него нет внуков
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дмитрий Нагиев заявил, что у него нет внуков

Дмитрий Нагиев заявил, что у него нет внуков
Актер и ведущий Дмитрий Нагиев рассказал о личной жизни. Артист не часто откровенничает с прессой и большая часть его жизни — это тайна, покрытая мраком. Несколько месяцев назад актер случайно проболтался, что стал дедом. Но теперь всячески открещивается от нового статуса. 55-летний артист предпочитает вести закрытый образ жизни. Шоумен не рассказывает, есть ли у него отношения, как проводит досуг. Последнее время Нагиев и вовсе перестал выходить на связь, так как взял творческий отпуск, а светские рауты игнорирует. «Вернусь, когда будут благоприятные времена для шутливого, легкого ведения развлекательных программ», — недавно рассказывал о своих планах звезда сериала «Кухня».
Однако недавно актер все-таки вышел в люди и сразу попал под фотокамеры и пытливые вопросы журналистов. В связи с подготовкой к новогодним праздникам прессе было интересно узнать, выбрал ли что-то именитый дед для своих внуков в качестве подарка под елочку. «Каким внукам? Я даже не понимаю, о чем вы говорите. Отстань! Чтоб меня еще Кирилл проклял?» — резко ответил Дмитрий репортеру программы «Ты не поверишь!» на НТВ. К слову, сын Нагиева Кирилл пошел по стопам отца. Он также снимается в кино. Нагиев-младший женат на Юлии Мельниковой. Девушка не имеет отношения к шоу-бизнесу, и личной жизнью предпочитает не делиться на просторах Сети. В свое время молодого человека приглашали в различные популярные проекты и даже в шоу «Холостяк». Но Кирилл на все отвечал категоричным отказом. «Я не хочу ширпотребством заниматься ни в кино, ни в литературе — ни в чем. Я это для себя делаю, не ради хайпа. Отказался от всех сезонов «Холостяка». Каждый раз они сперва звонят мне, но я не хочу. Эти «Звезды на льду», «Звезды в аду»… Не хочу сидеть на этих передачах, быть связанным как-то с телевизором. Ни разу в жизни не снимался с отцом. Я никогда не хотел, чтобы кто-то даже подумал, что меня протежируют или я зажравшийся. Нет, я вырос в Купчино, как и все», — говорил звездный сын.
# Шоу-бизнес Нагиев Дмитрий
По материалам: z-aya

Последние новости

Дмитрий Нагиев заявил, что у него нет внуков
Дмитрий Нагиев заявил, что у него нет внуков
Татьяна Брухунова заговорила о смерти
Татьяна Брухунова заговорила о смерти
Светлана Лобода рассказала о жизни за границей
Светлана Лобода рассказала о жизни за границей
Eva Elfie возглавила мировой рейтинг актрис фильмов для взрослых (14 фото + видео)
Eva Elfie возглавила мировой рейтинг актрис фильмов для взрослых (14
Критики выставили оценки Need for Speed Unbound — лучшая часть серии за последние годы
Критики выставили оценки Need for Speed Unbound — лучшая часть серии
Гороскоп от Тамары Глобы для всех знаков зодиака на 5 декабря 2022 года: у кого суббота пройдёт без происшествий
Гороскоп от Тамары Глобы для всех знаков зодиака на 5 декабря 2022
В Совфеде предупредили Евросоюз о планах Киева по срыву транзита аммиака
В Совфеде предупредили Евросоюз о планах Киева по срыву транзита
Власти Ирана рассмотрят отмену обязательного ношения хиджаба
Власти Ирана рассмотрят отмену обязательного ношения хиджаба
Григорий Лепс удивил неожиданной выходкой на концерте, швырнув микрофон с очками и уйдя за кулисы
Григорий Лепс удивил неожиданной выходкой на концерте, швырнув
Заявление премьера Финляндии об Украине и США раскритиковали
Заявление премьера Финляндии об Украине и США раскритиковали
В Иране задумали упразднить полицию нравов спустя несколько месяцев протестов
В Иране задумали упразднить полицию нравов спустя несколько месяцев
Официально: Fortnite переходит на движок Unreal Engine 5.1 с выходом 4 главы
Официально: Fortnite переходит на движок Unreal Engine 5.1 с выходом

Топ на сегодня

Ольге Бузовой предсказали не завидное будущее
Ольге Бузовой предсказали не завидное будущее
Егор Крид неожиданно облысел
Егор Крид неожиданно облысел
Верка Сердючка перестала выступать в России из-за конфликта на Украине
Верка Сердючка перестала выступать в России из-за конфликта на Украине
Выбор банка для подключения ЭДО
Выбор банка для подключения ЭДО
В ЕС заявили о готовности стран G20 поддержать потолок цен на российскую нефть
В ЕС заявили о готовности стран G20 поддержать потолок цен на

Еще по теме

Нагиев назвал условие возвращения в шоу «Голос»
Дмитрий Нагиев объяснил, когда вернется на Первый канал
Дмитрий Нагиев заявил, что стал дедом
Дмитрий Нагиев пропал с телевидения