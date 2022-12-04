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«Дождь» останется в Латвии

«Дождь» останется в ЛатвииГлавред телеканала «Дождь» Тихон Дзядко заявил, что канал остается в Латвии

Телеканал «Дождь» (признан Минюстом в России иностранным агентом) остается в Латвии, некоторые работники уже увольняются. Об этом рассказал главный редактор Тихон Дзядко (внесен в реестр физлиц-иноагентов), сообщает РИА Новости.

По его словам, канал остается там, где находится сейчас. «Да, несколько человек объявили, что увольняются», — утверждает главный редактор «Дождя». Кроме того, он добавил, что информация о «переезде» телеканала из страны не верна.

Ранее стало известно, что в Латвии начали расследование из-за высказывания Алексея Коростелева в прямом эфире о помощи российским военным в зоне спецоперации на Украине. Телеканал также прекратил работать с Коростелевым после его слов.

Латвийские власти назначили «Дождю» штраф в размере 10 тысяч евро и заявили о возможном закрытии. Как сообщил глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш, таким образом канал решили наказать «за демонстрацию карты, где Крым отмечен как территория России, и за то, что армию России назвали "наша армия"».

Министр обороны страны Латвии Артис Пабрикс также заявил, что телеканал «Дождь» должен возвращаться в Россию. Его работников также стоит выдворять из страны.

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По материалам: lenta.ru

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