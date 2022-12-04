. Двенадцать зеркальных дат 2023 года и их значение

Сегодня практически каждый знает, что зеркальные даты — это особенное время, когда небесные врата открыты для наших прошений, и мы вполне можем повлиять на собственную жизнь. Живя в гармонии со вселенскими ритмами, мы становимся более удачливы, всегда оказываемся в нужное время в нужном месте, угадываем верный шаг и без труда обходим препятствия. Вот почему так важно заранее узнать, когда в 2023 году будут зеркальные даты, чтобы их не пропустить. Всего их будет 12. Тринадцатая «полная» зеркальная дата, такая как 22.02.2022, будет теперь нескоро — в 2030 году.

Зеркальные даты 2023 года

01.01

Как и обычно, 1 число, да еще и начало года — самый активный, динамичный день. Не стоит проводить его на диване, ведь так можно упустить массу возможностей. Единица в нумерологии — число лидеров, потому так важно активировать в себе такие качества, чтобы сделать что-то полезное для собственного будущего.





02.02

Но вот 2 февраля — это «пассивная» зеркальная дата. Мы сами создадим себе настроение на весь день и даже последующие несколько дней. Чем спокойнее вы проведете это время, тем будет лучше. Уделяйте его себе любимым, а также родным и друзьям.

03.03

Время для саморазвития и роста, которое обеспечит приятное и беспрепятственное усвоение информации. Можно заняться изучением иностранного языка, записаться на курсы или просто попробовать новую духовную практику.

04.04

Четверка — довольно универсальное число. Вряд ли получится сконцентрировать внимание на чем-то одном, потому загадывать желание в эту зеркальную дату не стоит. 4 апреля занимайтесь обычными делами, но не перегружайте организм и психику.

05.05

В начале мая можно будет постараться решить задачи «со звездочкой», над которыми вы ломали голову не один месяц. Пятерка поможет обеспечить ясность мышления и обострит логику. Верьте в то, что сможете получить все ответы на волнующие вас вопросы от Вселенной.

06.06

В эту дату творческая энергия захлестнет даже тех людей, которые далеки от всякого искусства. Применив капельку креатива, можно будет справиться с любой задачей, блеснуть своими способностями и покорить окружающих. Интуиция подскажет вам, что именно нужно для этого делать.

07.07

Семерка считается счастливым числом для каждого человека. Этот июльский день будет наполнен удачей и приятными сюрпризами. Старайтесь замечать маленькие успехи, и тогда они перерастут в закономерность.

08.08

Можно смело приумножать финансы, искать дополнительные источники заработка, но также и тратить деньги — покупки вас порадуют. Не откладывайте те дела, которые можно сделать сегодня, на завтра, потому что это очень мощная зеркальная дата.

09.09

Девятка способствует быстрому продвижению по карьерной лестнице, дает подсказку, как сделать решающий рывок, и открывает новые финансовые возможности. 9 сентября нужно держать ухо востро, чтобы не упустить шансы, которые дарит Вселенная.





10.10

Так как ноль ничего не означает, в эту зеркальную дату нужно обращать внимание на единицу. Она вновь будет побуждать нас к активным действиям. Лучше в этот день преодолеть всякую лень и сделать максимум того, на что вы способны.

11.11

При сложении двух единиц получается двойка. Две двойки означают, что опыт поможет активизировать силу воли для будущих свершений. Нельзя действовать безрассудно, даже если очень хочется быстрее начать какое-то дело. Мудрый подход, напротив, обеспечит успех.

12.12

Единица и двойка дают число 3. Тройка заставит нас оглянуться назад, чтобы осознать свои ошибки и сделать правильные выводы. Можно планировать будущее, мечтать и загадывать желание, тем более что впереди новогодние праздники.