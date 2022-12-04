. Джефф Кили обещает на The Game Awards много геймплея и 30-40 анонсов
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Джефф Кили обещает на The Game Awards много геймплея и 30-40 анонсов

Джефф Кили обещает на The Game Awards много геймплея и 30-40 анонсов


На The Game Awards в последние годы анонсируют довольно громкие проекты. Команды Microsoft именно в рамках этого шоу представили Hellblade 2 и Perfect Dark, а на прошлогоднем мероприятии студия Remedy анонсировала долгожданное продолжение Alan Wake — игру Alan Wake 2. В этом году на шоу тоже можно ожидать немало интересного.

Ведущий шоу The Game Awards, и организатор, Джефф Кили поделился на Reddit информацией о том, что в этом году будет на мероприятии. По его словам, представят от 30 до 40 игр — не все анонсы будут сделаны непосредственно на шоу, некоторые на предварительном событии. Джефф Кили считает, что «шоу должно получиться хорошим» в этом году, отмечая, что надеется сохранить некоторые сюрпризы.

Как и в прошлом году, в 2022 году на The Game Awards Джефф Кили обещает минимум CGI-трейлеров. По его словам, основная часть видео будут именно с геймплеем.

Напомним, что начнется шоу The Game Awards на следующей неделе 9 декабря в 04:00 по московскому времени. Оно будет идти около 2,5 часов.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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