. ЕС опубликовал решение по потолку цен на российскую нефть

Вадим Карасев

ЕС опубликовал в своем журнале решение о потолке цене на нефть из России в $60 за баррель

$60за баррель составляет согласованный потолок цен на российскую нефть Высокопоставленный источник в Брюсселе объяснил, что такой уровень был выбран исходя из того, что он несколько ниже рыночной цены на сырье из России. Механизм регулирования цен сможет гарантировать, что потолок на российскую нефть всегда будет ниже рыночной цены, несмотря на постоянные колебания рынка.

Главным препятствием для принятия решения была позиция Польши: большая часть государств исходно предлагала диапазон 65-70 долларов за баррель, однако Варшава выступала с радикальным требованием установить ограничение в 30 долларов.

Меры должны вступить в силу с понедельника, 5 декабря, вместе с «нефтяным» пакетом санкций Евросоюза, предполагающим запрет на морские поставки нефти из России.

Исключения

В то же время введение Евросоюзом потолка цен на нефть из России предусматривает переходный период.

Новые правила не будут применяться к нефти, закупленной по цене выше предельной, загруженной на суда до 5 декабря и выгруженной до 19 января 2023 года, уточняется в пресс-релизе Еврокомисии.

Кроме того, там говорится, что Евросоюз намерен лишать страховок и финансирования суда, которые будут перевозить российскую нефть по цене выше предельной.

При этом Венгрия будет освобождена от применения потолка цен на российскую нефть, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

По мнению Сийярто, Брюсселю давно пора осознать, что подобные меры вредят европейской экономике. Он призвал увеличить поставки энергоносителей, так как это может снизить цены.

Позиция России

Москва, в свою очередь, потолок резко критикует и заявляет, что не будет поставлять нефть в страны, которые ограничения установят. Президент Владимир Путин заявил об этом еще в сентябре, когда идея начала обсуждаться. Реализация инициативы, по его мнению, привела бы только к росту цен.

Отказ следовать новым ограничениям подтверждают и в правительстве, отмечая, что политизация энергетики может вызвать лишь дефицит ресурсов на рынке.

Вице-премьер подчеркнул, что это также приведет снижению предложения нефти и любых других биржевых товаров, к которым данный механизм может быть применен в будущем.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла идею о потолке цен провокационной и антироссийской и предрекла сложности на мировых энергетических рынках и разрушительные последствия для всех.

В Кремле же отмечают, что влияние решения о потолке цен на мировой рынок оценить сложно: идея выглядит «решением ради решения», говорил в конце ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.