. Eva Elfie возглавила мировой рейтинг актрис фильмов для взрослых (14 фото + видео)

Вадим Карасев

Еще совсем недавно Eva Elfie (ее зовут Юлия Романова) начала свой творческий путь в индустрии для взрослых, а сегодня она поднялась в рейтинге известного сайта для взрослых на первое место. Однозначная победа бывшей жительницы Омска, которая сейчас путешествует по всему миру. «Я не могу в это поверить, ребята, это реально. Топ-1 порноактриса в мире, все из-за вас! 4 года назад у меня была мечта показать этому миру, что у любви нет стандартов и что стать успешной моделью может каждый. Спасибо за эти невероятные эмоции и за вашу поддержку. Я здесь только для вас и только из-за»