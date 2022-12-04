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Европейскую страну освободили от применения потолка цен на российскую нефть

Европейскую страну освободили от применения потолка цен на российскую нефтьГлава МИД Сийярто: Венгрию освободили от применения потолка цен на российскую нефть

Венгрия будет освобождена от применения потолка цен на российскую нефть, о котором ранее договорились страны G7, Евросоюз и Австралия. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Во время переговоров о потолке цен на нефть мы много боролись за интересы Венгрии, и в итоге добились успеха: Венгрия была освобождена от применения предела цен на нефть», — написал министр.

По мнению Сийярто, Брюсселю давно пора осознать, что подобные меры вредят европейской экономике. Глава МИД призвал увеличить поставки энергоносителей, так как это может снизить цены.

2 декабря Евросоюз официально подтвердил принятие решения об установке потолка на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Его также поддержали страны G7 и Австралия. Меры вступят в силу с понедельника, 5 декабря.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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