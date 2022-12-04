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Евросоюз опубликовал решение по потолку цен на российскую нефть

Евросоюз опубликовал решение по потолку цен на российскую нефтьЕвросоюз опубликовал в журнале решение о потолке цене на нефть из России в $60 за баррель

Евросоюз (ЕС) опубликовал в официальном журнале решение о введении потолка цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель.

2 декабря Евросоюз официально подтвердил принятие решения об установке потолка на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Его также поддержали страны G7 и Австралия. Меры вступят в силу с понедельника, 5 декабря. При этом новые правила не будут применяться к нефти, закупленной по цене выше предельной, загруженной на суда до 5 декабря и выгруженной до 19 января 2023 года.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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