. Евросоюз опубликовал решение по потолку цен на российскую нефть

Вадим Карасев

Евросоюз опубликовал в журнале решение о потолке цене на нефть из России в $60 за баррель

Евросоюз (ЕС) опубликовал в официальном журнале решение о введении потолка цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель.

2 декабря Евросоюз официально подтвердил принятие решения об установке потолка на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Его также поддержали страны G7 и Австралия. Меры вступят в силу с понедельника, 5 декабря. При этом новые правила не будут применяться к нефти, закупленной по цене выше предельной, загруженной на суда до 5 декабря и выгруженной до 19 января 2023 года.