. Филипп Киркоров с семьей поздравил свою дочь с днем рождения
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Филипп Киркоров с семьей поздравил свою дочь с днем рождения

Филипп Киркоров с семьей поздравил свою дочь с днем рождения
Дочери певца Филиппа Киркорова исполнилось одиннадцать лет. 1 декабря дочь артиста отмечает день рождения. Для артиста это один из самых важных праздников, поэтому он постарался, чтобы Алла-Виктория в этот день была счастлива как никогда. Киркоров с нетерпением ждал 11-летия дочери и тщательно подготовился к нему. «Зима в нашей семье начинается с праздника! 11 лет Алле-Виктории! 11 — барабанные палочки! А значит, будем сегодня шуметь! Но раннее утро началось с теплых поздравлений от всей семьи. Люблю тебя, моя доченька! Моя Снежная королева! Пусть здоровье будет крепким, как мороз. Пусть люди окружают кристально-чистые, как снежинки. Пусть жизнь будет яркой, как новогодняя елка. Я буду дарить тебе зимнюю сказку из года в год. Обещаю», — обратился певец к наследнице в соцсетях. Поздравили девочку и многочисленные коллеги звездного папы по шоу-бизнесу, в их числе и Ольга Бузова. «С днем рождения маленькую принцессу», — порадовалась звезда. Отметился под публикацией и бывший теледивы — Дава. «С днем рождения!», — коротко написал он. Гуру марафонов Елена Блиновская оставила пожелание в своем стиле. «С днем рождения Аллу-Викторию! Пусть всегда знает, чего хочет, и получает желаемое», — написала она. Филипп Бедросович пригласил в дом близких друзей. Лично поздравили виновницу торжества Валентин Юдашкин и его жена Марина. «День рождения Аллы-Виктории! Филипп сделал зимнюю сказку! 11 лет! Сколько еще впереди? Красивой доброй дороги», — восклицала блондинка. Конечно же, именинница не осталась без подарков. Именитый отец напомнил, что его дочь достойна только люксовых вещей. Так, Киркоров вручил наследнице дорогостоящие серьги за 52 тысячи рублей. «Чтоб тебя всю жизнь преследовал только французский поцелуй. И вот тебе самая последняя коллекция Louis Vuitton», — отметил он. Брат Аллы-Виктории подготовил для нее набор косметики и роскошный букет. Дочь поп-короля не уставала благодарить близких за внимание и радовалась презентам.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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