. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин оценил поездки Дмитрия Рогозина на Донбасс: "абсолютно бесполезны"

Вадим Карасев

Поездки экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в зону боевых действий на Украине "абсолютно бесполезны". Такое мнение в Telegram высказал предприниматель и основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин.

Бизнесмен подчеркнул, что слухи о встрече Рогозина с бойцами ЧВК "Вагнер" являются ложными: поскольку отряды частной военной компании находятся на передовой, в их расположение не пускают посторонних людей. Поездка бывшего руководителя "Роскосмоса" показалась ему "пиаром".

"Считаю, что поездки такого рода абсолютно бесполезны и ни к чему позитивному не приводят. Надо сказать, что позиции ЧВК "Вагнер" находятся на фронте, в непосредственной близости к противнику. Поэтому туда различного рода "проверяющие" не ездят, в том числе с целью пиара. Кроме того, я хорошо знаком с корпоративным духом ЧВК "Вагнер", собственно говоря, его сам и формирую. Думаю, что если бы он попытался с кем-то из вагнеровцев встретиться, то его вряд ли бы приняли", – отметил Пригожин.

В начале ноября стало известно, что Дмитрий Рогозин возглавил инспекторскую группу военных советников в зоне боевых действий на Украине. Из фотографии, опубликованной Рогозиным в личном Telegram-канале следует, что он сменил позывной "Космос" на "Сармат".