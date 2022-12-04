Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин оценил поездки Дмитрия Рогозина на Донбасс: "абсолютно бесполезны"
Поездки экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в зону боевых действий на Украине "абсолютно бесполезны". Такое мнение в Telegram высказал предприниматель и основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин.
Бизнесмен подчеркнул, что слухи о встрече Рогозина с бойцами ЧВК "Вагнер" являются ложными: поскольку отряды частной военной компании находятся на передовой, в их расположение не пускают посторонних людей. Поездка бывшего руководителя "Роскосмоса" показалась ему "пиаром".
В начале ноября стало известно, что Дмитрий Рогозин возглавил инспекторскую группу военных советников в зоне боевых действий на Украине. Из фотографии, опубликованной Рогозиным в личном Telegram-канале следует, что он сменил позывной "Космос" на "Сармат".