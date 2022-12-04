. Гороскоп от Тамары Глобы для всех знаков зодиака на 5 декабря 2022 года: у кого суббота пройдёт без происшествий

Воскресенье, 5 декабря 2022 года, подходит для встреч с друзьями. Но некоторым знакам зодиака, несмотря на то, что это выходной день, стоит уделить время работе. Для многих он пройдёт без особых катаклизмов, но некоторым знакам придётся сильно постараться, чтобы остаться на плаву.

Гороскоп от Тамары Глобы на 5 декабря 2022 года для представителей стихии Огня





Овен

День идеально подходит для работы, которая требует сосредоточенности и внимания. Вы не допускаете ошибок и учитываете наличие всех деталей. Для того чтобы разобраться в новом деле, вам необходимо некоторое время, но когда вы войдёте в курс дела, то с лёгкостью добиваетесь успеха. Объявятся старые знакомые, которые заинтересуют выгодным предложением. Настроение Овнов постоянно меняется, что негативно отразится на любовных отношениях.

Лев

Сегодня нет повода для беспокойства, день пройдёт удачно. Все вопросы решаются наилучшим для вас образом. Поступят выгодные предложения о сотрудничестве, можно смело соглашаться. Многим удастся решить дела, которые долгое время не могли сдвинуться с мёртвой точки. В любовных отношениях Львы проявляют инициативу, но стоит учитывать желание партнёра. В противном случае неуступчивость Льва разочарует партнёра.

Стрелец

День порадует изобилием интересных встреч, удастся решить вопросы, которые долгое время беспокоили. Наступят значительные перемены к лучшему. Стрельцам тяжело справиться с задачами, которые требуют не столько творческого подхода или навыков, сколько выдержки и терпения. Вы часто отвлекаетесь на посторонние вещи, потому не можете завершить начатое. У Стрельцов сегодня интересы любимого человека в приоритете, они интересуют их больше своих собственных.

Гороскоп от Тамары Глобы на 5 декабря 2022 года для представителей стихии Земли





Телец

Отличный день для ответственной работы. Тельцам под силу справиться с задачами любой сложности. Пригодятся знания, полученные раньше. Многие люди в очередной раз удостоверятся в их талантах. На вечер можно смело планировать романтическое свидание, после которого останется приятное впечатление. Но не стоит быть слишком откровенными, каждое слово хорошо обдумайте.

Дева

О ваших достижениях станет известно многим окружающим, появятся новые союзники, которые помогут в затруднительном положении. Для некоторых представителей новое сотрудничество станет началом романтических отношений. Без особых усилий удастся решить вопросы, которые длительное время беспокоили Дев. Финансовое положение изменится в лучшую сторону. Астролог предупреждает, что неосторожное высказывание в сторону второй половинки может стать причиной ссоры. Интуиция подскажет, как вести себя в сложившейся ситуации.

Козерог

Обратите внимание на взаимоотношения с окружающими. Есть шанс приобрести новых союзников, заручиться поддержкой влиятельных людей. По вашей инициативе удастся сдвинуть с мёртвой точки какое-то важное дело, на которое было потрачено много сил и времени. Вероятны приятные встречи с людьми, которыми вы раньше очень дорожили, но прекратили общение по определённым причинам. Вы не нуждаетесь в переменах в личной жизни, стабильность принесёт вам ощущение счастья.

Гороскоп от Тамары Глобы на 5 декабря 2022 года для представителей стихии Воздуха





Близнецы

Удача сопутствует Близнецам на протяжение всего дня. Удастся наладить отношения с теми людьми, с которыми были в продолжительной ссоре. Неожиданно нагрянут гости, которых вы будете рады видеть. В этот день все деловые сделки будут выгодными для вас. Коммерческая деятельность даёт хорошие результаты.

Весы

Астролог советует не торопить события сегодняшнего дня. Многие дела, которыми вы будете заниматься сегодня, стоит делать размеренно. Мгновенного результата добиться не удастся. Больше общайтесь с людьми, от которых можно извлечь полезную информацию. Узнав больше о чужих ошибках, удастся избежать собственных. Возможно, именно сегодня Весы поймут, как решить проблему, которая их давно беспокоила. Не исключены разногласия со второй половинкой, гармония в отношениях будет нарушена.

Водолей

Благоприятный день для новых идей и воплощения задуманных планов. Вам в голову приходят свежие идеи. Именно вам удастся найти ответ на вопрос, над которым ломали голову коллеги. Вторая половина дня отлично подходит для саморазвития, новые знания вы запоминаете мгновенно. Некоторые Водолеи возобновят отношения с бывшим возлюбленным.

Гороскоп от Тамары Глобы на 5 декабря 2022 года для представителей стихии Воды





Рак

Противоречивый день. События развиваются так, что вам постоянно необходимо менять планы, принятые заблаговременно. Хорошо, если рядом окажутся люди, которые готовы помочь в таких экстренных ситуациях. Все финансовые сделки обречены на успех. Появятся идеи касательно развития собственного бизнеса, ведь по природе Раку свойственно быть руководителем, а не подчинённым. С любимым человеком придётся решать ряд важных вопросов, в результате беседы вам удастся доказать свою правоту.

Скорпион

Некоторые дела идут не так, как вы запланировали. Не принимайте решения, не обдумав их внимательно. Следите за развитием событий, они натолкнут вас на интересные идеи. Вторая половина дня радует денежными поступлениями. Если возникнут вопросы насчёт бизнеса, посоветуйтесь со знающими людьми, они подскажут, как правильно поступить. Если вторая половинка доверит вам свою тайну, постарайтесь её бережно хранить, утечка информации негативно отразится на отношении со стороны окружающих.

Рыбы

В этот день важно не поддаваться на провокации, руководствуйтесь здравым смыслом. Общение с близкими и родными людьми пойдёт вам на пользу. Можно пригласить в гости друзей. Отношения с любимым человеком складываются идеально.