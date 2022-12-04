. Григорий Лепс разбушевался на концерте Питере

Певец Григорий Лепс повел себя неадекватно во время концерта. Зрители наслаждались пением кумира, как внезапно он во время исполнения своего легендарного хита «Самый лучший день» швырнул микрофон и ушел со сцены. Певец в честь 60-летнего юбилея дал сольный концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Зрители пели хором любимые хиты, тепло принимали кумира, носили ему букеты цветов. Ничего не предвещало, как говорится, как вдруг во время исполнения на бис песни «Самый лучший день» Лепс остановился, стал мотать головой и вдруг с силой отшвырнул микрофон. Затем артист показал залу большой палец в знак того, что все отлично, и направился за кулисы.Зрители остались в полном недоумении от поведения звезды. Позже певец прокомментировал случившееся в соцсетях: «Немножко приболел, прихрипел. Непростой вчера был концерт. Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел… Но вы были невероятны! Спасибо огромное всем и каждому за такой невероятно теплый прием, за поддержку, за то, что весь зал пел в унисон… Это невероятно дорого и действительно ценно». По словам присутствующих на концерте, на протяжении вечера артиста отвлекали поклонницы, которые подходили к сцене, чтобы сделать с ним селфи. Исполнитель негативно реагировал на них.