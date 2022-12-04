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Григорий Лепс удивил неожиданной выходкой на концерте, швырнув микрофон с очками и уйдя за кулисы

Григорий Лепс удивил неожиданной выходкой на концерте, швырнув микрофон с очками и уйдя за кулисы

60-летний Григорий Лепс является любимцем российской публики, которая с удовольствием посещает его выступления. Однако на недавнем концерте в Петербурге зрители стали очевидцами странной выходки народного артиста РФ.

Инцидент произошел в Ледовом дворце на концерте артиста, приуроченном к его 60-летию. Когда Григорий Лепс исполнял свой легендарный хит "Самый лучший день" на бис, певец остановился и принялся мотать головой. 


После этого Григорий Лепс с силой отшвырнул от себя микрофон и очки, а затем поспешно ретировался за кулисы.

Судя по всему, что-то сильно взбесило популярного артиста. Однако он дал понять, что публикой он остался доволен, показав большой палец в сторону зрительного зала в знак одобрения.


Григорий Лепс откровенно рассказал о своей болезни

Поступок Григорий Лепса на концерте в Санкт-Петебурге привел зрителей в полное недоумение. Впоследствии артист появнил, что стало причиной его поведения.

Спасибо большое вам! Непростой вчера был концерт. Не всё прошло по плану, многое не удалось, приболел... Но вы были невероятны! Спасибо огромное всем и каждому за такой безумно тёплый приём, за поддержку, за то, что весь зал пел в унисон... Это невероятно дорого и действительно ценно. Мы обязательно ещё споём вместе. И это будет самый лучший день. Спасибо всем и до встречи на концертах в 2023!

Как отмечает "СтарХит", присутвовствавшие на концерте говорили, что на протяжении всего вечера Григорий Лепса отвлекали фанатки, подходившие к сцене ради селфи со звездой - певец якобы негативно на них реагировал.

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По материалам: uposters.ru

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