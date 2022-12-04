Григорий Лепс удивил неожиданной выходкой на концерте, швырнув микрофон с очками и уйдя за кулисы
60-летний Григорий Лепс является любимцем российской публики, которая с удовольствием посещает его выступления. Однако на недавнем концерте в Петербурге зрители стали очевидцами странной выходки народного артиста РФ.
Инцидент произошел в Ледовом дворце на концерте артиста, приуроченном к его 60-летию. Когда Григорий Лепс исполнял свой легендарный хит "Самый лучший день" на бис, певец остановился и принялся мотать головой.
После этого Григорий Лепс с силой отшвырнул от себя микрофон и очки, а затем поспешно ретировался за кулисы.
Судя по всему, что-то сильно взбесило популярного артиста. Однако он дал понять, что публикой он остался доволен, показав большой палец в сторону зрительного зала в знак одобрения.
Григорий Лепс откровенно рассказал о своей болезни
Поступок Григорий Лепса на концерте в Санкт-Петебурге привел зрителей в полное недоумение. Впоследствии артист появнил, что стало причиной его поведения.
Как отмечает "СтарХит", присутвовствавшие на концерте говорили, что на протяжении всего вечера Григорий Лепса отвлекали фанатки, подходившие к сцене ради селфи со звездой - певец якобы негативно на них реагировал.