. Игру Fuser скоро нельзя будет купить на Xbox, разработчики закрывают проект
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Игру Fuser скоро нельзя будет купить на Xbox, разработчики закрывают проект

Игру Fuser скоро нельзя будет купить на Xbox, разработчики закрывают проект


Авторы игры Fuser объявили, что скоро удалят проект из продажи на всех цифровых платформах. Проект вышел 10 ноября 2020 года, и уже 19 декабря 2022 года он пропадет из продажи. Сейчас его все еще можно купить в Microsoft Store для Xbox One и Xbox Series X | S за $29,99.

FUSER™

Добро пожаловать на FUSER™ — непрерывный виртуальный музыкальный фестиваль, где вы и ваши друзья управляете музыкой!

Перейти в Microsoft Store

Кроме удаления игры Fuser из продажи, разработчики 19 декабря 2022 года закроют доступ к онлайн-функциям. Игрокам, которые приобрели проект, все еще будет доступна кампания и быстрая игра.

Напомним, что в Fuser игрокам предстоит управлять музыкой на виртуальном фестивале. Проект разработала студия, которая ответственна за Rock Band и Dance Central — Harmonix Music Systems.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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