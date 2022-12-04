. Иван Ургант безработный, заявил его отец

Отец Ивана Урганта заступился за него. Андрей Ургант отметил 66-летие. Легенда петербургской сцены весь в работе — у него проект за проектом, в отличие от сына, который сейчас ничем не занят. Шоу «Вечерний Ургант» приостановили после начала спецоперации на Украине. Оно не выходит уже почти год, а сам Иван попал в немилость публики, которая считает его предателем. Несмотря на то, что телеведущий никуда не сбегал и все время находится в Москве (за исключением отпуска), его поливают в соцсетях и даже просят отстранить от эфира. За сына вступился отец, популярный актер Андрей Ургант. Он всегда был горой за семью, поэтому в недавнем интервью вновь рассказал, как обожает своих детей и как скучает по тем родственникам, кого уже нет рядом.«У меня двое детей: Иван и Мария. Иван — актер и телеведущий, временно не работает, воспитывает двух моих внучек. Мария — домохозяйка, временно не работает и воспитывает двух моих внуков. К сожалению, уже нет на свете моей мамы — Нины Николаевны Ургант и мамы моего сына Ивана — Валерии Киселевой. Без них очень грустно», сказал Андрей Ургант, «KP.RU». Напомним, что Иван не дает интервью и старается не комментировать то, что про него пишут и говорят другие люди. Ургант лишь летом постепенно стал выходить из тени и участвовать в благотворительных мероприятиях и корпоративах. Кроме того, он стал одним из кураторов курса онлайн-образования. Как пошутил сам телеведущий, теперь в сфере все умные люди, в том числе и он. Что касается возобновления «Вечернего Урганта», то пока никто не знает, когда оно случится. Проект поставили на паузу, но официально никто не отказался от него — редакторы и команда продолжают приходить в «Останкино» и получать зарплату.