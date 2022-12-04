. Яна Поплавская категорически против корпоративов
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Яна Поплавская категорически против корпоративов

Яна Поплавская категорически против корпоративов
Актриса Яна Поплавская в шоке от гонораров звезд за новогодние выступления.   Артистка не поддерживает такие траты на празднование на фоне мобилизации. Актриса и общественный деятель Яна Поплавская опубликовала в социальной сети табличку со стоимостью выступлений российских звезд на новогодних корпоративах и осудила готовность бизнес-структур платить такие деньги певцам и шоуменам. «Я все время думаю, а за что артистам должны такие гонорары? Они что, жизнью рискуют? Они под пули идут? Нет, это деньги на красивую жизнь, на водителей, кухарок и домработниц, на отдых на Сейшелах с перелетом бизнес-классом с очень дорогим шампанским и черной икрой», - пишет 55-летняя Поплавская в Telegram.
«В общем-то, не жалко, каждый хочет этой «красивой жизни». Но сейчас, в это время, проводить корпоративы с многомиллионными бюджетами - это сверхцинично! Особенно если это бюджетные и околобюджетные организации/компании с госучастием…» «Если вы можете платить такие деньги за корпоративы, лучше помогите семьям военнослужащих к Новому году, и не сладкими подарками, а реальной помощью. Ну совесть же нужно иметь, господа-патриоты!» Напомним, что сын актрисы, Клим Поплавский добровольно мобилизовался в 2022 году. В недавнем интервью Яна призналась, что одновременного боится за своего наследника и гордится им.
# Шоу-бизнес Поплавская Яна
По материалам: z-aya

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