. Как подорожает транспорт в 2023 году
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как подорожает транспорт в 2023 году

Как подорожает транспорт в 2023 году
Стоимость проезда поднимется для поездов, самолетов, метро и автобусов

В России цена на проезд на общественном транспорте скоро поднимется. По предварительной информации, подорожание коснется всего: от авиаперелетов до автобусов, маршруток и метро. «Парламентская газета» выяснила, сколько будут стоить билеты на разные виды транспорта после Нового года и как на ежегодный рост цен повлияет экономическая ситуация.

Железная дорога

Федеральная антимонопольная служба установила предельную индексацию стоимости билетов на поезда в 2023 году. Согласно приказу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации 24 ноября, она составит 8,1 процента. Индексация, отмечают в ведомстве, проводится в соответствии с прогнозом социально-экономического развития России.

Собранные таким образом дополнительные деньги планируется пустить на ремонт и обновление подвижного состава — это особенно актуально сейчас, когда закупать запчасти стало сложнее и дороже из-за международных санкций.

Впрочем, повышение цен на 8,1 процента не зря называется предельным: в соответствии с действующим законодательством перевозчики имеют право продавать билеты дешевле, но дороже — нет.

Кроме того, ФАС утвердила индексацию и на ближайшую перспективу — 2024-2025 годы, она составит 4 процента. Для сравнения, в последний раз цены на железнодорожные билеты повышали в октябре 2022 года — на 6,25 процента.

Автобусы, маршрутки и метро

Повысят цены и в подземке. Как сообщил недавно департамент экономической политики и развития Москвы, в столице со 2 января 2023 года одна поездка по карте «Тройка» (это, напомним, не только метро, но еще и городские электрички — МЦД и МЦК) подорожает на четыре рубля — с 46 до 50. Стоимость тарифа «90 минут» также изменится — с 69 на 75 рублей. Билет на две поездки будет стоить 124 рубля вместо 122. И, наконец, одна поездка по банковской карте подорожает с 51 рубля до 56.


В Петербурге с новой тарифной сеткой пока не определились. Лишь 28 октября комитет по транспорту выпустил туманное сообщение о предложениях по ее изменению без указания конкретных цифр. Местные СМИ же со ссылкой на источники сообщают, что с 2023 года стоимость жетонов в метро Северной столицы хотят поднять до 70 рублей, а разовых билетов на трамвай, автобус и троллейбус — до 65. По «Подорожнику» (петербургский аналог «Тройки») проезд на метро может вырасти с 45 до 49 рублей, на наземном транспорте — с 40 до 43. Кстати, проезд в Петербурге дорожает стабильно каждый год и примерно в таком же диапазоне — плюс три-пять рублей.

Самолеты

На сколько конкретно подорожают авиабилеты, спрогнозировать трудно — это будет решать каждая авиакомпания в отдельности. Однако с 1 ноября 2022 года ФАС повысила сборы за аэронавигационное обслуживание — в среднем на 60 процентов. В него, помимо прочего, входит сбор за взлет-посадку, тариф на обслуживание пассажиров, сбор за предоставление аэровокзального комплекса и так далее. Пока что официально о подорожании билетов никто не объявлял, однако понятно, что как минимум часть возросших расходов гарантированно переложат на пассажиров. Новая тарифная сетка будет действовать до 30 марта 2023 года. С 1 апреля 2023 года обслуживание авиаперелетов подорожает еще на 10 процентов.

Впрочем, в 2023 году за льготниками по-прежнему сохранится право приобретать субсидированные билеты на некоторые направления. Прежде всего это касается перелетов на Дальний Восток, в Симферополь (когда откроют аэропорт — недавно Росавиация в связи с известными событиями продлила ограничения на его работу как минимум до 3 декабря), в Калининград, а также по некоторым региональным маршрутам — всего их 309, полный список можно найти на сайте Федерального агентства воздушного транспорта. В зависимости от условий и источников субсидирования стоимость таких билетов может быть на 30-50 процентов ниже обычной. Однако есть ряд нюансов. Во-первых, субсидированные билеты положены не всем: их могут приобрести инвалиды I и II групп, многодетные семьи, пенсионеры и граждане до 23 лет. Во-вторых, каждому льготнику положено не более четырех таких билетов в год. В-третьих, их очень быстро раскупают — так что имеет смысл озаботиться их покупкой сильно заранее.

Скачка цен ждать не стоит

По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэля Марданшина, несмотря на непростую ситуацию, сложившуюся в российской экономике, резкого взлета цен на проезд ждать не стоит.

«Я думаю, вот этим традиционным ежегодным повышением все и ограничится, — пояснил депутат «Парламентской газете». — Предпосылок для какого-то существенного или дополнительного подорожания сейчас не наблюдается. Да, безусловно, сложности есть — с импортными запчастями, например. Но они понемногу решаются: по каким-то позициям у нас накоплены достаточные запасы, по каким-то работает параллельный импорт или налаживается собственное производство. И это все, к слову, касается не только транспорта: точно так же не стоит опасаться резкого подорожания и других категорий товаров — продовольствия, одежды, электроники и так далее».


# Экономика / Главные новости Экономика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Татьяна Брухунова похвасталась фигурой в купальнике
Татьяна Брухунова похвасталась фигурой в купальнике
Григорий Лепс разбушевался на концерте Питере
Григорий Лепс разбушевался на концерте Питере
Ольга Орлова пошла на жертвы ради знакомства с мужем
Ольга Орлова пошла на жертвы ради знакомства с мужем
Как мужики выбирают женщину
Как мужики выбирают женщину
Привлекаем удачу в новом году: какие продукты желательно использовать в приготовлении праздничных блюд
Привлекаем удачу в новом году: какие продукты желательно использовать
ЧП: Москве пострадало множество детей в ДТП
ЧП: Москве пострадало множество детей в ДТП
Регине Тодоренко может грозить смертельная опасность при рождении третьего ребенка
Регине Тодоренко может грозить смертельная опасность при рождении
Ксения Собчак делает вид что ничего не происходит
Ксения Собчак делает вид что ничего не происходит
Как провести время на московских ярмарках этой зимой
Как провести время на московских ярмарках этой зимой
Нумерологический гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года
Нумерологический гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года
Швырнувший микрофон и покинувший сцену Лепс объяснил свое поведение
Швырнувший микрофон и покинувший сцену Лепс объяснил свое поведение
Тест бюстгальтера
Тест бюстгальтера

Топ на сегодня

Филипп Киркоров уверен, что Мария Шукшина в него влюблена
Филипп Киркоров уверен, что Мария Шукшина в него влюблена
ЧП: В Москве сгорел мясокомбинат
ЧП: В Москве сгорел мясокомбинат
Аналитик объяснил внезапное подорожание евро
Аналитик объяснил внезапное подорожание евро
В какой сфере ждет удача: гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 декабря
В какой сфере ждет удача: гороскоп для всех знаков зодиака на неделю
Внук Софии Ротару рассказал, почему бежал из Украины и чем занимается теперь: "Самый сложный год в жизни"
Внук Софии Ротару рассказал, почему бежал из Украины и чем занимается

Еще по теме

Стоимость проезда в Москве вырастет со 2 января
Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожает на 10 рублей
В Минске с 1 ноября дорожает проезд на общественном транспорте
Билеты в московское метро подорожают с 2 января 2019 года