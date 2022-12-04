. Как подорожает транспорт в 2023 году

Стоимость проезда поднимется для поездов, самолетов, метро и автобусов

В России цена на проезд на общественном транспорте скоро поднимется. По предварительной информации, подорожание коснется всего: от авиаперелетов до автобусов, маршруток и метро. «Парламентская газета» выяснила, сколько будут стоить билеты на разные виды транспорта после Нового года и как на ежегодный рост цен повлияет экономическая ситуация.

Железная дорога

Федеральная антимонопольная служба установила предельную индексацию стоимости билетов на поезда в 2023 году. Согласно приказу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации 24 ноября, она составит 8,1 процента. Индексация, отмечают в ведомстве, проводится в соответствии с прогнозом социально-экономического развития России.

Собранные таким образом дополнительные деньги планируется пустить на ремонт и обновление подвижного состава — это особенно актуально сейчас, когда закупать запчасти стало сложнее и дороже из-за международных санкций.

Впрочем, повышение цен на 8,1 процента не зря называется предельным: в соответствии с действующим законодательством перевозчики имеют право продавать билеты дешевле, но дороже — нет.

Кроме того, ФАС утвердила индексацию и на ближайшую перспективу — 2024-2025 годы, она составит 4 процента. Для сравнения, в последний раз цены на железнодорожные билеты повышали в октябре 2022 года — на 6,25 процента.

Автобусы, маршрутки и метро

Повысят цены и в подземке. Как сообщил недавно департамент экономической политики и развития Москвы, в столице со 2 января 2023 года одна поездка по карте «Тройка» (это, напомним, не только метро, но еще и городские электрички — МЦД и МЦК) подорожает на четыре рубля — с 46 до 50. Стоимость тарифа «90 минут» также изменится — с 69 на 75 рублей. Билет на две поездки будет стоить 124 рубля вместо 122. И, наконец, одна поездка по банковской карте подорожает с 51 рубля до 56.





В Петербурге с новой тарифной сеткой пока не определились. Лишь 28 октября комитет по транспорту выпустил туманное сообщение о предложениях по ее изменению без указания конкретных цифр. Местные СМИ же со ссылкой на источники сообщают, что с 2023 года стоимость жетонов в метро Северной столицы хотят поднять до 70 рублей, а разовых билетов на трамвай, автобус и троллейбус — до 65. По «Подорожнику» (петербургский аналог «Тройки») проезд на метро может вырасти с 45 до 49 рублей, на наземном транспорте — с 40 до 43. Кстати, проезд в Петербурге дорожает стабильно каждый год и примерно в таком же диапазоне — плюс три-пять рублей.

Самолеты

На сколько конкретно подорожают авиабилеты, спрогнозировать трудно — это будет решать каждая авиакомпания в отдельности. Однако с 1 ноября 2022 года ФАС повысила сборы за аэронавигационное обслуживание — в среднем на 60 процентов. В него, помимо прочего, входит сбор за взлет-посадку, тариф на обслуживание пассажиров, сбор за предоставление аэровокзального комплекса и так далее. Пока что официально о подорожании билетов никто не объявлял, однако понятно, что как минимум часть возросших расходов гарантированно переложат на пассажиров. Новая тарифная сетка будет действовать до 30 марта 2023 года. С 1 апреля 2023 года обслуживание авиаперелетов подорожает еще на 10 процентов.

Впрочем, в 2023 году за льготниками по-прежнему сохранится право приобретать субсидированные билеты на некоторые направления. Прежде всего это касается перелетов на Дальний Восток, в Симферополь (когда откроют аэропорт — недавно Росавиация в связи с известными событиями продлила ограничения на его работу как минимум до 3 декабря), в Калининград, а также по некоторым региональным маршрутам — всего их 309, полный список можно найти на сайте Федерального агентства воздушного транспорта. В зависимости от условий и источников субсидирования стоимость таких билетов может быть на 30-50 процентов ниже обычной. Однако есть ряд нюансов. Во-первых, субсидированные билеты положены не всем: их могут приобрести инвалиды I и II групп, многодетные семьи, пенсионеры и граждане до 23 лет. Во-вторых, каждому льготнику положено не более четырех таких билетов в год. В-третьих, их очень быстро раскупают — так что имеет смысл озаботиться их покупкой сильно заранее.

Скачка цен ждать не стоит

По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэля Марданшина, несмотря на непростую ситуацию, сложившуюся в российской экономике, резкого взлета цен на проезд ждать не стоит.

«Я думаю, вот этим традиционным ежегодным повышением все и ограничится, — пояснил депутат «Парламентской газете». — Предпосылок для какого-то существенного или дополнительного подорожания сейчас не наблюдается. Да, безусловно, сложности есть — с импортными запчастями, например. Но они понемногу решаются: по каким-то позициям у нас накоплены достаточные запасы, по каким-то работает параллельный импорт или налаживается собственное производство. И это все, к слову, касается не только транспорта: точно так же не стоит опасаться резкого подорожания и других категорий товаров — продовольствия, одежды, электроники и так далее».



