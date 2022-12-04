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Как правильно выбирать сыр

Как правильно выбирать сыр
Специалист рассказал о главном критерии при выборе сыра. Последние исследования Роскачества показали, что не все производители сыра изготавливают его из молока, как положено. На прилавках магазинов всегда можно найти сыр. Этот пищевой продукт любят многие. Его добавляют в макароны, салаты, запекают с ним картошку и делают с ним бутерброды. Однако нужно уметь выбирать сыр. Он бывает разных вкусов, а также мягкий и твердый. Эксперт Роскачества Наталья Завьялова раскрыла несколько секретов, как выбрать сыр.  По словам эксперта, в первую очередь нужно знать, что сыр должен быть изготовлен из молока. Однако недобросовестные производители заменяют часть молочного жира растительными для удешевления. И, к сожалению, последние исследования Роскачества показали, что подобный порой фальсификат встречается. Покупатели должны уделить внимание на условия, в которых хранится сыр, а также на упаковку: она должна быть целой, герметичной, сам сыр не должен быть деформирован. Также важным при выборе сына являются показатели массовой доли жира в сухом веществе, которая указана на этикетке. Для «Российского» ГОСТ устанавливает 50%. Если же жирность будет другой, значит это уже не «Российский» сыр, а иной продукт. У настоящего «Российского» нежная пластичная консистенция. Он также с  приятным сырным, слегка кисловатым вкусом. Эксперт подчеркнула, что  кисловатость у этого сыра иная, чем у костромскго или советского сыра. А цвет по ГОСТу варьируется от белого до светло-желтого. На срезе должен быть рисунок в виде глазков неправильной и угловатой формы, поведала Завьялова в беседе с порталом «А теперь внимание!».
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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