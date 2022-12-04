. Как провести время на московских ярмарках этой зимой
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Как провести время на московских ярмарках этой зимой

Как провести время на московских ярмарках этой зимой

Московские межрегиональные ярмарки работают круглый год, а зимой совершать на них покупки так же комфортно, как и летом. На ярмарках также можно провести время с детьми. В Восточном округе на Семеновской площади для юных жителей и гостей столицы проводятся кулинарные мастер-классы.

В 2016 году в столице располагалось всего две круглогодичные ярмарки. В 2021-м их стало уже 53, сейчас число таких площадок возросло до 61. Совокупно они рассчитаны на 1289 торговых мест. В 2022 году при поддержке властей Москвы открыли пять новых площадок межрегиональных ярмарок на 86 торговых местах в стилях эко, ампир, а также крымском и неорусском. К концу года планируется открыть еще две в популярных стилях ампир и неорусском на 14 и 30 мест.


В настоящее время все ярмарочные помещения отапливают и вентилируют, что позволяет совместить поход за продуктами с прогулкой, дегустацией или общением за чашкой кофе. Любители активного досуга смогут прокатиться на коньках, а для семей проводятся детские кулинарные мастер-классы.

В Москве круглый год работают межрегиональные ярмарки

На столичных межрегиональных ярмарках можно приобрести товары из 39 регионов. В их числе – Астраханская, Владимирская, Калужская, Костромская, Липецкая области, республики Башкортостан, Дагестан, Крым. В 2022-м году в межрегиональных ярмарках впервые приняли участие фермеры из Иркутской области, Камчатского края, Республики Саха (Якутия), Республики Алтай и Республики Калмыкии. Продукцию привозят и из стран постсоветского пространства: Армении, Казахстана, Белоруссии.

Все площадки ежедневно предоставляют скидки в размере 10% по карте москвича. До конца декабря на 33 ярмарках проходит акция "Борщевой набор". Пять наименований овощей (картофель, капуста, свекла, морковь, лук), которые входят в состав любимого миллионами супа, продаются по сниженной цене.

На площадке в районе Соколиная Гора посетители от шести лет научатся готовить и экспериментировать с рецептами под руководством известных шеф-поваров столицы. Занятия по 45 минут проходят со вторника по воскресенье в группах по восемь человек.

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По материалам: uposters.ru

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