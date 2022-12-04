. Как уникальное полнолуние в Близнецах 8 декабря 2022 года изменит вашу жизнь

Полнолуние в Близнецах в 2022 году является уникальным событием, которое изменит вашу жизнь, утверждает ясновидящая Мирелла Гасанова. 8 декабря может стать судьбоносной датой. Действия в этот день заложат фундамент для вашего светлого (или не очень) будущего.

Полнолуние в Близнецах 8 декабря 2022 года: основные характеристики

Уникальное астрологическое событие состоится в 4:07 по Москве. Сила Луны в этот момент проявится во всей красе. Однако почувствовать особую энергию явления можно еще за трое суток до полнолуния и еще на протяжении 3 дней после него.

Особенности события связаны с пребыванием Луны в воздушном знаке. Спутник Земли в этой фазе обладает мощной энергетикой. Подвижные Близнецы готовы в любой момент изменить приоритеты и направление.





Здесь важно чувство меры. Полнолуние дает много энергии, но ею нужно научиться управлять. Не стоит бросаться из стороны в сторону.

Импульсивным желаниям не стоит поддаваться. Особенно если они провоцируют на неоправданный риск. Это характерно для Близнецов, которым по жизни «море по колено».

Как использовать силу астрологического события

В полнолуние можно изменить свою судьбу. Вы можете привлечь в жизнь все, чего вам не хватает: удачу, счастье, богатство и любовь.





Полнолуние символизирует завершение. Именно поэтому эта фаза благоприятна для обучения и получения сертификатов, подведения итогов, публичного обнародования своих идей.

Меркурий управляет полнолунием, поэтому любые манипуляции с документами будут успешными. Благоприятно сотрудничество с государственными органами.

Воспользуйтесь уникальным астрологическим событием, чтобы помириться с близкими и родными, друзьями, коллегами. Полная Луна поможет достичь понимания. Но не настаивайте на своем. Не перекладывайте ответственность за ссору на других.

Чего не стоит делать в полнолуние в Близнецах





Некоторые действия могут нанести вам серьезный урон. Особенно если вы в конкретный период чувствуете себя слабыми и уязвимыми. Лучший способ защититься от негативных воздействий ― минимизировать общение с окружающими. Воздержитесь от любых контактов с недругами.

Другие нежелательные действия в полнолуние:

проводить много времени в социальных сетях;

планировать серьезный разговор с партнером, коллегой или начальником;

подвергнуться хирургическому вмешательству.

Важно беречь свое здоровье. Некоторые части тела будут особенно «хрупкими». Это касается шеи, кистей рук и коленей. Их травмы будут долго и болезненно заживать. Берегите почки от переохлаждения и травм, в противном случае можно заболеть.