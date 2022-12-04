. Клавдия Безверхова сильно удивилась, что она уже месяц состоит в отношениях с Евгением Прохоренко
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Клавдия Безверхова сильно удивилась, что она уже месяц состоит в отношениях с Евгением Прохоренко

Клавдия Безверхова сильно удивилась, что она уже месяц состоит в отношениях с Евгением Прохоренко
Клава Безверхова в полном восторге, ведь её отношения с Женей Прохоренко, на удивление фанатов, длятся уже месяц. Парень оказался на удивление терпеливым. Клавдия Безверхова в шоке — она состоит в отношениях с одним из братьев-близнецов Евгением Прохоренко вот уже целый месяц. К всеобщему удивлению, парень оказался невероятно терпеливым. Прошлые попытки девушки построить хоть какие-то отношения завершались едва начавшись, поэтому она сама не может поверить в своё счастье.

Более того, Безверхова-старшая смогла полностью смириться с ролью няньки для сына Клавы, Роберта. Более того, на время выходных она решила взять его с собой за периметр, тем самым оставляя для дочери возможность как следует отпраздновать значимую для неё дату.

А может на самом деле слухи, которые ходят по сети, правдивы? И секрет этих отношений заключается вовсе не в невероятном терпении Евгения Прохоренко? Может на самом деле эти отношения всего лишь фикция? Что думаете по этому поводу? Своё мнение обязательно высказывайте в комментариях.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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