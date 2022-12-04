. Козлов взял пример с Барзикова и начал подыскивать занятие для Опенченко
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Козлов взял пример с Барзикова и начал подыскивать занятие для Опенченко

Козлов взял пример с Барзикова и начал подыскивать занятие для Опенченко
Михаил Козлов уверен, что Алёна Опенченко начала от него отдаляться. Поэтому он решил найти им общее хобби, чтобы снова сблизиться и наладить отношения. Михаил Козлов в очередной раз недоволен поведением Алёны Опенченко. Он не сомневается, что девушка сильно от него отдалилась. Поэтому мужчина решил взять пример с Ивана Барзикова и найти им какое-то общее увлечение. В итоге он предложил Алёне вместе ходить на теннис или заниматься в спортзале. И тем более его не устраивает, когда девушка залипает в телефоне если им нужно поговорить.

Если Козлов не напоминает о том, что ему не хватает внимания, то девушка заканчивает все их разговоры в комнате ссорами. Может Мише лучше отправиться к психологу, чтобы всю его тираду выслушали «от» и «до»? Однако телефон Алёны слишком сильно не даёт мужчине покоя. Ранее он уже запретил ей публиковать некоторые фотографии и видеоролики. Кроме того, мужчина пытается контролировать общение своей избранницы в сети. А сейчас он постоянно спорит из-за всяких глупостей и стремится развивать девушку по собственному усмотрению. Может он просто больше не желает жениться и делает всё возможное, чтобы разорвать эти отношения?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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