. Критики выставили оценки Need for Speed Unbound — лучшая часть серии за последние годы

Вадим Карасев





Полноценный релиз Need for Speed Unbound состоялся на этой неделе, 2 декабря, а покупатели премиальной версии проекта (как и подписчики Game Pass Ultimate) получили доступ к игре даже немного раньше. Критики затянули с публикацией рецензий на Need for Speed Unbound, и только сейчас стали появляться первые обзоры на новый проект знаменитой серии. Отзывы об игре сскорее положительные от журналистов, которые уже опубликовали рецензии на Need for Speed Unbound.

Сейчас у Need for Speed Unbound оценка в 82 балла из 100 на Opencritic, и это лучший результат для серии за последние годы.





Оценки прошлых частей серии:

Need for Speed Hot Pursuit Remastered (2020 год) — 74 из 100Need for Speed: Heat (2019 год) — 72 из 100Need for Speed: Payback (2017 год) — 60 из 100Need for Speed (2015 год) — 65 из 100Need for Speed Rivals (2013 год) — 81 из 100

Журналисты отмечают, что Need for Speed Unbound стала действительно прорывом для серии за последние годы. Игра предлагает нечто новое, и речь не только про графический стиль, при этом не забывая оставаться веселой аркадной гонкой, которую любят фанаты.

