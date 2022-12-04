. Ксения Бородина разорилась на Rolls-Royce

Ведущая Ксения Бородина поделилась радостной новостью. Телеведущая приобрела новый автомобиль. Чтобы поделиться радостью с подписчиками и запечатлеть важное событие, она заказала специальную видеосъемку. Ксения поделилась с подписчиками видео, на котором прыгает, хлопает в ладоши и смеется, увидев новенький Rolls-Royce. Роскошный автомобиль стоит порядка 45 миллионов рублей. По всей видимости, Ксения давно мечтала о престижном авто и уверенно шла к этой цели. Наконец, мечты стали реальностью. Телеведущая обняла капот машины и поцеловала знаменитый логотип. «Я так долго тебя ждала», — написала она в соцсетях. С покупкой Бородину поздравили Ольга Орлова, Наталья Варвина, Катя Жужа, Лена Перминова, кондитер Ренат Агзамов, звездный визажист Сердар Камбаров и другие.Неужели осуществить мечты медиазвезде помогла продажа онлайн-курсов по самооценке, работе и отношениям? В сентябре ее марафоны по личностному росту раскупали как горячие пирожки. Тем, кто хотел разобраться в себе и получить бесценные советы дважды разведенной теледивы, предстояло заплатить около шести-семи тысяч рублей. Но это не единственный источник дохода, Ксения получает заработную плату за проведение реалити-шоу. К тому же прибыль приносят салоны красоты, магазин одежды, игровой клуб. Личный блог уже давно стал площадкой для рекламной деятельности, за публикацию товаров и услуг брюнетка берет крупные суммы. Rolls-Royce выбирают многие российские знаменитости. Престижная иномарка есть в гараже у Басты, Джигана и Оксаны Самойловой, певицы Валерии. Не так давно авто этой марки появился и у бывшей коллеги Бородиной — Виктории Бони. Блогершу часто можно заметить за рулем черного внедорожника Rolls-Royce Cullinan. Сама же Ксения до недавнего времени ездила на Mercedes-Benz GLE.