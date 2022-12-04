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Ксения Собчак делает вид что ничего не происходит

Ксения Собчак делает вид что ничего не происходит
Ведущая и журналистка Ксения Собчак ведет светскую жизнь, как ни в чем не бывало. Светская львица, не так давно вернувшаяся на родину после громкого скандала с главой «Ростеха», появилась на торжественном мероприятии. Ведущая посетила открытие модного заведения, объединившего винный бутик, ресторан и сигарный клуб. Светская львица поделилась кадрами яркого события с подписчиками. Знаменитая блондинка нарядилась в красное платье с меховой отделкой воротника и рукавов, а также леопардовые туфли. «Спасибо за теплый вечер», — кратко подписала она фотографии с мероприятия, поблагодарив за образ подругу-дизайнера Ульяну Сергеенко. Подписчики оценили наряд ведущей. Ирина Безрукова не смогла пройти мимо и прокомментировала модный лук. «Красивый образ», — написала она. Фанаты тоже поспешили выразить свое мнение. «Красная шапочка и Серый волк в одном лице»; «Вам очень идет этот стиль, прекрасно выглядите»; «Образ Петербурга XVIII века», — восторженно отозвались поклонники.
Недавно разразившийся скандал не сходил с передовиц газет и титулов интернет-порталов. Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов оказался замешан в деле о вымогательстве  11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Теледива принесла свои извинения пострадавшему и опровергла слухи об увольнении арестованного сотрудника. По ее словам, новость об уходе Суханова не является достоверной. Светская львица признает, что он остается важной фигурой в коллективе и однажды вернется к своим обязанностям. Сейчас его функции перераспределены между другими работниками. «Человек, находящийся в СИЗО, не может подписывать юридические документы как гендиректор — любой, у кого есть свой бизнес, это понимает. Я сделала и продолжаю делать все возможное для освобождения своих коллег», — утверждала Собчак. Не только Кирилл Суханов стал фигурантом в деле о вымогательстве. Вместе с ним под пристальный взор следственных органов попали Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев, работающие на Ксению Собчак. Журналистка уверена, политического контекста в возбужденном уголовном деле нет. Она надеется на мирное урегулирование конфликта. «Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение», — говорила скандально известная блондинка.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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