. Кто родился 4 декабря

Руслан Сайд-Хусайнович Эдельгериев (48 лет), советник Президента РФ, специальный представитель Президента РФ по вопросам климата. Проходил службу в органах внутренних дел Чечни. Занимал должности первого заместителя министра сельского хозяйства республики, заместителя председателя правительства Чечни - министра сельского хозяйства региона. Возглавлял правительство республики.

В июне 2018 года был назначен советником Президента РФ.

Владимир Романович Алекно (56 лет), российский волейболист и тренер. Заслуженный тренер РФ. Выступал за команды СКА (Беларусь), ЦСКА, «Левски» (Болгария), «Асти» и «Сполето» (Италия), «Канн» и «Тур» (Франция). В составе ЦСКА дважды становился чемпионом СССР, выигрывал Кубок СССР и Кубок Европейских чемпионов. Чемпион Болгарии, чемпион и обладатель Кубка Франции.

В 1999 году завершил спортивную карьеру. Был главным тренером команд «Тур», «Луч» и «Динамо» (Москва), «Зенит» (Казань).

Под руководством Владимира Алекно российская мужская сборная по волейболу стала золотым (2012) и серебряным (2007) призёром Олимпийских игр, побеждала на Кубках мира и других турнирах.

Сергей Назарович Бубка (59 лет), советский и украинский легкоатлет. Заслуженный мастер спорта СССР. Олимпийский чемпион, 6-ти кратный чемпион мира.

В 1993 году Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжке с шестом в закрытых помещениях (6,15 метров), который не удавалось побить на протяжении более чем двух десятилетий. Ему также принадлежал мировой рекорд в прыжке с шестом на открытых аренах (6,14 метров). Всего спортсмен установил 35 мировых рекордов.

Сергей Бубка является членом Международного олимпийского комитета. Почти 20 лет возглавлял Национальный Олимпийский комитет Украины.

Николай Константинович Симонов (1901-1973), советский актёр театра и кино. Народный артист СССР. Служил в Ленинградском театре драмы имени А.С. Пушкина, Куйбышевском театре. Был занят в спектаклях: «Борис Годунов», «На дне», «Живой труп», «Маленькие трагедии» и др.

В 1924 году дебютировал в кино в картине «Красные партизаны». Всего Николай Симонов снялся в более 30 фильмах. Его лучшими ролями в кино были: Жихарев («Чапаев»), Чуйков («Сталинградская битва»), Монтанелли («Овод»), Петр I в одноименной двухсерийной ленте.

Николай Симонов первым среди актеров был удостоен звания Героя Социалистического Труда.