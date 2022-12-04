. Куда пожаловаться на плохую уборку в подъезде

В управляющей компании должны сообщить, когда устранят проблему, в течение двух часов с момента обращения

В многоквартирных домах, где есть лифты и мусоропроводы, влажную уборку маршей первых двух этажей должны проводить ежедневно. Это же касается и зон перед мусоропроводом. А лестничные клетки выше второго этажа раз в неделю обязаны подметать мокрым веником. В пресс-службе мэрии Москвы разъяснили, как часто сотрудники управляющих компаний (УК) должны убирать в подъездах. Информацию об этом 29 ноября разместили на официальном сайте правительства столицы. Какие нормативы чистоты предусмотрены для общих зон в доме и куда пожаловаться на некачественную уборку, разбиралась «Парламентская газета».

Не только ремонт, но и освещение

Так, каждый подъезд жилого дома в Москве должен быть оборудован почтовыми ящиками, доской объявлений и светильниками с энергосберегающими, люминесцентными или светодиодными лампами, дающими освещенность от 6 до 20 люксов в зависимости от их расположения, уточнили в сообщении. Они должны проливать свет на лестничные площадки, ступени лестниц, лифтовые холлы, коридоры на этажах, вестибюли, подвалы и чердаки, вход в здание и пешеходную дорожку, ведущую к подъезду. В исправном состоянии должны быть двери в подъезд, запирающее устройство и доводчик, окна и двери лестничных клеток, батареи отопления и трубопроводы.

В подъездах, где есть лифты и мусоропроводы, влажную уборку лестниц до второго этажа, полов в лифтах и зоны перед мусоропроводом должны проводить ежедневно. Лестничные клетки и марши выше второго этажа раз в неделю обязаны подметать мокрым веником, а раз в месяц — мыть. Использовать при этом можно только сертифицированные средства, уточнили на сайте мэра Москвы.

Если же лифта в доме нет, то каждый день сотрудники управляющей организации должны подметать лестницы и марши первых двух этажей, а все, что выше, — дважды в неделю.

Помимо этого, раз в месяц сотрудники управляющей организации должны осматривать мусоропровод, мыть задвижку и нижнюю часть его ствола, очищать, дезинфицировать и по мере необходимости устранять засоры. Раз в год в подъезде должны мыть окна и стены, чердачные лестницы, оконные решетки, двери, плафоны, почтовые ящики и шкафы для электросчетчиков. А вот делать влажную уборку подоконников, батарей и сметать пыль с потолков необходимо не реже двух раз в год.

Если качество не устраивает

Каждый многоквартирный дом находится в ведении управляющей компании. Она взимает плату с жильцов, в том числе и за порядок в подъездах. Чтобы решить вопрос с некачественной уборкой, стоит для начала позвонить именно туда. Как пояснила «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева, сотрудник управляющей компании должен сообщить, когда устранят проблему, сразу же или в течение двух часов после устного обращения.

Заявление в жилинспекцию можно подать на сайте организации, а москвичи это могут сделать через электронную приемную mos.ru, добавила Разворотнева. В ведомстве должны ответить на жалобу в течение 30 дней, а при обращении через mos.ru — в течение 8 дней. Если подтвердится плохая уборка подъездов, УК получит штраф и предписание об устранении нарушений.

Если собственники недовольны тем, как управляющая компания выполняет свои обязанности, то они вправе создать жилищное объединение либо сменить организацию, напомнили на сайте мэра Москвы. Для этого нужно найти новую УК и провести общее собрание собственников в очно-заочной форме или с помощью платформы «Электронный дом», зафиксировав результаты собрания в протоколе. За смену компании должны проголосовать больше половины собственников.