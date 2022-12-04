. Мама Насти Ивлеевой рассекретила ее отношения
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Мама Насти Ивлеевой рассекретила ее отношения

Мама Насти Ивлеевой рассекретила ее отношения
По слухам, ведущая Настя Ивлеева до сих пор замужем.   Несколько лет назад, когда Настя Ивлеева была простой девушкой из деревни Разметелово, она встретила красавца Алексея Зловедова. Парень работал моделью и влюбил в себя будущую звезду до беспамятства. Однако их отношения продлились недолго. Парень жестоко бросил избранницу. Алексей, чье портреты были размещены на билбордах по всему городу, тогда выбрал карьеру модели в Китае. Настя признавалась, что парень разбил ей сердце и она еще долго приходила в себя. Спустя несколько лет все переменилось. Теперь малоизвестный манекенщик Зловедов пытается добиться расположения блондинки, которая превратилась в едва ли не главную звезду страны. 29-летний Алексей участвует в реалити «Сердце Ивлеевой» канала «Пятница!» и уверяет, что хочет восстановить союз. Вот только мама Насти, которая помнит ее страдания, с недоверием относится к словам модели.
Наталья Никитина прослушала разговор Зловедова с психологом и пришла к выводу, что у того нет романтических чувств. Всю беседу Алексей свел к воспоминаниям о прошлом, а не о нынешнем отношении к Насте. «Несмотря на внешность, неинтересный. Возможно он приехал, чтобы ты отпустила его, вот именно простила… Леша не заинтересован в тебе», — делилась Наталья мнением с дочерью. 31-летняя Ивлеева согласилась с выводами родительницы. Блогерша заявила, что хочет узнать Зловедова, не только как бывшего парня. «Меня бесит, что он этот багаж все тянет и тянет. Я тоже не понимаю, как быть. Потому что мы друг друга еще не узнали, новых нас: Лешу и Настю, спустя восемь лет. Хочу, чтобы он понял и начал себя вести по-другому», — негодовала блондинка. Впрочем, Настя и сама заставляет сомневаться в своей искренности на проекте. В последние месяцы блогершу часто видят в компании экс-супруга Элджея. Рэпер даже открыто назвал ее женой. Ходят слухи, что пара все еще состоит в браке.
# Шоу-бизнес Ивлеева Настя
По материалам: z-aya

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