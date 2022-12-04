. Михаил Ефремов подставил всю семью
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Михаил Ефремов подставил всю семью

Михаил Ефремов подставил всю семью
Семья актера Михаила Ефремова страдает от безденежья. Два года назад артист стал виновником аварии со смертельным сходом. Машина артиста, находящегося в нетрезвом состоянии, врезалась в фургон. Водитель скончался в больнице, а Ефремова отправили в колонию. Происшествие разделило жизнь семьи актера на «до» и «после». Сейчас дочь артиста, рожденная от звукорежиссера Софьи Кругликовой, Вера, вынуждена работать вместо того, чтобы учиться, а ведь ей только 18 лет. Девушка предлагает услуги репетитора по английскому языку. Вера готова взять учеников, чтобы натаскать их по иностранному языку, а также подготовить к экзаменам в школе.
«Если кто-то вдруг ищет репетитора по английскому для себя, детей, родственников или знакомых — я этим занимаюсь. Занимаюсь подготовкой к ОГЭ, ЕГЭ, разговорным английским или просто повышением успеваемости. Научу с нуля или расширю знания с уже имеющегося уровня»,— написала Вера Ефремова в личном блоге. По всей видимости, услуги девушки не слишком популярны, поскольку Вера просит всех неравнодушных распространить ее объявление. Пост девушки вызвать противоречивую реакцию у интернет-пользователей. «В таком возрасте учиться надо», «Чем ей еще заниматься, если папаша — зэк», «В семье, видать, денег вообще не водится», «Как же отец их всех подставил», — высказались люди.  
# Шоу-бизнес Ефремов Михаил
По материалам: z-aya

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