. Молодые блогеры и журналисты представили свои медиапроекты на форуме "Без срока давности"

Вадим Карасев

В Москве завершился Всероссийский медиафорум "Без срока давности. Пусть знает вся Россия", участниками которого стали более 80 молодых людей из 20 регионов России.

"Мы задумались о том, что должны быть специальные люди, которые будут рассказывать про историю, геноцид, поисковую работу, которые касаются темы Второй мировой войны. Мое глубокое убеждение в том, что когда ты рассказываешь про такую серьезную тему, в которой часто пользуются избитыми пафосными выражениями, важно найти людей, которые могли бы рассказывать о темах проекта "Без срока давности", "История подвига" через себя, не с точки зрения своего личного участия, а прочувствовав историю через свои эмоции", - отметила депутат Госдумы РФ, ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева.

В первый день работы форума руководитель направления по взаимодействию с научными и образовательными учреждениями "Поискового движения России" Павел Корсаков рассказал о появлении проекта "Без срока давности".

По словам Корсакова, за четыре года проделана огромная работа. Сейчас в рамках проекта проходят регулярные выставки и конкурсы для школьников и студентов, изданы 25 томов сборника документов "Без срока давности", а основные материалы по этой теме изучают в вузах страны.

Ведущий "Первого канала", блогер, создатель и главный редактор канала "Политическая Россия" Руслан Осташко рассказал форумчанам об информационной гигиене и фейках в СМИ.

"Профессионализм заключается в том, что вы берете правду и рассказываете ее. Можно из "воды" сделать фейк или любой инфоповод, который вам нужен, но это не будет являться достоверной информацией. В истории были совершены ошибки, которые мы должны осознать, понять и не повторять", - сказал Осташко.

Для участников форума также прошли различные мастер-классы по работе с текстом, фото и видеосъемке, навыках инфлюенсеров и информационной гигиене.

Итогом мероприятия стал отбор проектов, которые представили участники форума. Медиапроекты будут опубликованы на информационных ресурсах проекта "Без срока давности".