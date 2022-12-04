. На побережье Каспийского моря в Дагестане нашли сотни мертвых тюленей
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На побережье Каспийского моря в Дагестане нашли сотни мертвых тюленей

На побережье Каспийского моря в Дагестане нашли сотни мертвых тюленей

Около 700 мертвых тюленей найдены на побережье Каспийского моря в Дагестане. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Кавказского территориального управления (СКТУ) Росрыболовства.

«В Кировском районе города Махачкалы на участке от нефтебазы до устья реки Сулак обнаружены туши мертвых тюлений в количестве 650-700 особей», — сказано в сообщении. Инспекторы продолжают обследовать побережье, не исключено, что погибших животных может быть больше, отметили в СКТУ Росрыболовства. 

В свою очередь специалисты начали сбор данных, чтобы понять, что повлекло гибель тюленей. В СКТУ напомнили, что массовая гибель тюленей была зафиксирована на Каспии в ноябре 2020 года. Тогда было обнаружено свыше 300 погибших животных.

Отмечается, что ученые тогда называли наиболее вероятной версией ЧП выброс природного газа, который мог произойти в Каспийском море. Выброс газа может вызвать гипоксию и угнетение центральной нервной системы.


В мае 2021 года «Парламентская газета» писала, что на берег Каспийского моря вынесло 170 мертвых молодых особей краснокнижных тюленей. Тогда в Минприроды РФ объяснили, что животные могли стать жертвами браконьеров.

# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

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