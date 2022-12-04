. Настя Ивлеева опозорила рэперов в своем шоу

Ведущая Настя Ивлеева предложила певца неожиданную процедуру. Месяц назад рэперы Эльдар Джарахов и SQWOZ BAB приняли участие в съемках шоу Насти Ивлеевой. Блогерша пригласила для ребят нарколога и заставила лечь под капельницу. Ивлеева заявила, что очень переживает за самочувствие друзей. Блогерша призвала рэперов заняться здоровьем и сделала неожиданный подарок. «Мы дарим вам сертификат на четыре капельницы от алкоголизма и прочего мракобесия. <…> Данный документ дает возможность пройти курс восстановительных капельниц и персональную консультацию от дипломированного врача нарколога. С надеждой на светлое и трезвое будущее», — говорила она в AGENTSHOW3.0Однако в YouTube-шоу «50 вопросов» Эльдар Джарахов и SQWOZ BAB признались, что были не в восторге от идеи Насти. «Я ничего никогда не пробовал. Вообще не вижу таких людей, которые употребляют. <…> Мы максимум могли пригубить коньячку. Отвечаю, что так и было последние два года. Я ничего серьезнее не пил. Не стал бы акцентировать на этом внимание. В шоу Ивлеевой мы выглядели, как два алкаша конченных, к которым пришел нарколог», — негодовал SQWOZ. Джарахов добавил, что также опасается связываться с запрещенными веществами. Поэтому совет обратиться к наркологу его удивил. «Марат (настоящее имя SQWOZ BAB — прим. ред.) и я не употребляли наркотики!» — говорил Эльдар.