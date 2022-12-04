. Настя Ивлеева рассказала о постельных сценах из сериала "Монастырь" и почему она сама хотела стать монахиней

Вадим Карасев

Сериал "Монастырь" еще не вышел полностью, но уже поднял неслабую шумиху. Своей популярностью проект во многом обязан тому, что главную роль в нем сыграла Настя Ивлеева. Девушка не имеет большого актерского опыта, но отлично вжилась в роль Маши.

Настя дала интервью "Кинопоиску" и рассказала о себе, своей работе, отдыхе, а также вспомнила о своем детстве. Оказалось, у Ивлеевой и ее сериальной героини больше общего, чем думают многие зрители.

Звезда призналась, что и сама в определенный момент жизни хотела уйти в монастырь. Для нее это было формой эскапизма, ухода от проблем и снятия с себя ответственности за свою жизнь.

Внутри семьи была драма, не хочу сильно в подробности погружаться. Очень сложный период, я сама еще была ребенком и не могла толком брать ответственность за свою жизнь. Было ощущение полного тупика. Думала, уйду в монастырь, пусть меня заберут, воспитают, что угодно со мной сделают, просто чтобы убежать от мира, от ответственности, от своих переживаний, горестей и печалей.

Настя также рассказала, что сама была частой посетительницей церкви. Они с мамой ходили на службу каждое воскресенье. По словам актрисы, местный батюшка сильно помогал ей советами. "Можно прийти и просто поговорить, рассказать, что у тебя на душе, совета попросить", — вспоминает звезда.

Настя Ивлеева рассказала про постельные сцены из сериалаИвлеева рассказала про постельные сцены из сериала

Во время съемок Насте приходилось показывать свое обнаженное тело, а также участвовать в интимных сценах с актерами сериала. По словам актрисы, морально готовили ее только к одной из них, а съемки оргии из первой серии были для нее сложнее всего.

Вот это было реально тяжело, потому что ни с Володей Варнавой, ни с Давидом Ниамеди мы толком не успели познакомиться и подготовиться к сцене. Привет-привет, никакой химии, никаких закатов. Е***сь! — вспомнила знаменитый мем звезда.

Зато сцену из четвертой серии режиссер Александр Молочников и оператор Сергей Трофимов поставили замечательно. "Мы тогда здорово переживали, но вокруг нас создали подходящую обстановку, и с погодой повезло; потрясающий закат и сама локация — все было как в кино!" — рассказала Настя.

