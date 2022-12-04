. Наталью Подольскую поддерживает сын

Певица Наталья Подольская приняла участие в ледовом шоу. Артемий растет смышленым ребенком. Певица Наталья Подольская, в отличие от многих звезд российского шоу-бизнеса, которые участвуют в проекте «Ледниковый период», встала на коньки уже взрослой. В 2010 году она участвовала в проекте «Лед и пламень», куда ее приглашал Илья Авербух. Артистке пришлось не просто учиться передвигаться на льду, но и учить сложные элементы фигурного катания.До сих пор фигурное катание дается Подольской непросто, звезда постоянно пропадает на репетициях. Однако близкие певицы поддерживают ее. На съемки восьмого выпуска шоу пришел даже семилетний сын Артемий, который с удовольствием наблюдал за мамой и оказывал ей поддержку. «Как это у тебя получается так здорово кататься?» - спросил маму Артемий. Наталья Подольская была тронута поддержкой сына и объяснила ему, что это благодаря постоянным тренировкам, хоть они и отнимают много времени. Малыш ответил, что понимает свою маму, пишет vokrug.tv.