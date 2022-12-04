. Наталью Подольскую поддерживает сын
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Наталью Подольскую поддерживает сын

Наталью Подольскую поддерживает сын
Певица Наталья Подольская приняла участие в ледовом шоу. Артемий растет смышленым ребенком. Певица Наталья Подольская, в отличие от многих звезд российского шоу-бизнеса, которые участвуют в проекте «Ледниковый период», встала на коньки уже взрослой. В 2010 году она участвовала в проекте «Лед и пламень», куда ее приглашал Илья Авербух. Артистке пришлось не просто учиться передвигаться на льду, но и учить сложные элементы фигурного катания.
До сих пор фигурное катание дается Подольской непросто, звезда постоянно пропадает на репетициях. Однако близкие певицы поддерживают ее. На съемки восьмого выпуска шоу пришел даже семилетний сын Артемий, который с удовольствием наблюдал за мамой и оказывал ей поддержку. «Как это у тебя получается так здорово кататься?» - спросил маму Артемий. Наталья Подольская была тронута поддержкой сына и объяснила ему, что это благодаря постоянным тренировкам, хоть они и отнимают много времени. Малыш ответил, что понимает свою маму, пишет vokrug.tv.
# Шоу-бизнес Подольская Наталья
По материалам: z-aya

Последние новости

Валерия Ланская с трудом справляется с домашними заботами
Валерия Ланская с трудом справляется с домашними заботами
Наталью Подольскую поддерживает сын
Наталью Подольскую поддерживает сын
Анатолий Белый рассказал, как сообщил Хабенскому о своей эмиграции
Анатолий Белый рассказал, как сообщил Хабенскому о своей эмиграции
Подборка гифок (25 гифок) - 02.12.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 02.12.2022
Сергей Лазарев посмеялся над Лерой Кудрявцевой
Сергей Лазарев посмеялся над Лерой Кудрявцевой
Пелагею укусила змея во время съемок новогоднего шоу
Пелагею укусила змея во время съемок новогоднего шоу
В ответ на критику Лариса Гузеева поделилась свежим фото без макияжа
В ответ на критику Лариса Гузеева поделилась свежим фото без макияжа
Валентине Талызиной вызвали скорую помощь посреди ночи. Раскрыт диагноз звезды "Иронии судьбы"
Валентине Талызиной вызвали скорую помощь посреди ночи. Раскрыт
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 02.12.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 02.12.2022
«Дождь» останется в Латвии
«Дождь» останется в Латвии
В Китае обратили внимание на одну деталь во время встречи Макрона и Байдена
В Китае обратили внимание на одну деталь во время встречи Макрона и
Чтобы не разозлить Кролика: в каких украшениях можно, а в каких нельзя встречать Новый 2023 год
Чтобы не разозлить Кролика: в каких украшениях можно, а в каких

Топ на сегодня

В Альфа-банке отреагировали на новость о задержании Михаила Фридмана в Лондоне
В Альфа-банке отреагировали на новость о задержании Михаила Фридмана
Европейскую страну освободили от применения потолка цен на российскую нефть
Европейскую страну освободили от применения потолка цен на российскую
Раскрыта причина задержания Фридмана в Лондоне
Раскрыта причина задержания Фридмана в Лондоне
В ДТП с пассажирским автобусом в Москве пострадали 14 человек
В ДТП с пассажирским автобусом в Москве пострадали 14 человек
Ксения Собчак делает вид что ничего не происходит
Ксения Собчак делает вид что ничего не происходит

Еще по теме

Наталья Подольская показала "счастье"
Подольская и Пресняков впервые показали своего сына
Наталья Подольская хочет, чтобы сын стал музыкантом
Наталья Подольская поделилась видео со дня рождения младшего сына