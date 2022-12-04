. Новая жена Павла Прилучного может разрушить их брак
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новая жена Павла Прилучного может разрушить их брак

Новая жена Павла Прилучного может разрушить их брак
Жена актера Павла Прилучного, Зепюр торопится родить мужу детей. Не успели подтвердиться слухи о беременности Зепюр Брутян, находящейся на четвертом месяце, как супруга Павла Прилучного, уже ничего не скрывая, начала называть его «папочкой». «Моднявый мой. Папочка какой красивый!» — подписала Брутян в личном микроблоге ролик, на котором «мажор» в клетчатой рубашке и светлых джинсах приласкал любимого четвероногого питомца. Но специалист по отношениям считает, что молодожены слишком торопятся с детьми. Это может привести к быстрому охлаждению, особенно учитывая, что роман у Павла и Зепюр развивался стремительно. Очень может быть, что чувства столь же быстро угаснут. Психолог Наталья Искра рекомендует обзаводиться потомством не сразу после свадьбы, а уже после того, как муж и жена сумели выстроить отношения между собой.
«Семья перегружается, когда одновременно они должны друг к другу адаптироваться и к тому, чтобы появился новый член семьи, который требует максимальной заботы»,  — считает Наталья. Но  дело даже не в том, что супруги еще закрытая книга друг для друга, они вообще могут иметь разные взгляды на воспитание, распределение ролей и многие другие бытовые вопросы, что может привести к конфликтам. И ребенок на данном этапе только осложнит ситуацию. «Чем дальше на всех уровнях будут люди, тем тяжелее <… > От года до трех желательно побыть уже в совместном проживании, прежде чем появиться ребенку»,  — заключила психолог в беседе с  5-tv.ru.
# Шоу-бизнес Прилучный Павел
По материалам: z-aya

Последние новости

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин оценил поездки Дмитрия Рогозина на Донбасс: "абсолютно бесполезны"
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин оценил поездки Дмитрия
ЕС опубликовал решение по потолку цен на российскую нефть
ЕС опубликовал решение по потолку цен на российскую нефть
Даня Милохин написал дисс на Сашу Стоуна
Даня Милохин написал дисс на Сашу Стоуна
Дмитрий Нагиев заявил, что ему тяжело рожей торговать
Дмитрий Нагиев заявил, что ему тяжело рожей торговать
Мама Насти Ивлеевой рассекретила ее отношения
Мама Насти Ивлеевой рассекретила ее отношения
Новая жена Павла Прилучного может разрушить их брак
Новая жена Павла Прилучного может разрушить их брак
Что делать, если вы и ваш любимый человек разных религий
Что делать, если вы и ваш любимый человек разных религий
Для исполнения желаний: письма Деду Морозу дети смогут написать 4 декабря 2022 года
Для исполнения желаний: письма Деду Морозу дети смогут написать 4
В Финляндии назвали главную причину стремления в НАТО
В Финляндии назвали главную причину стремления в НАТО
Американцы возмутились из-за решения Байдена
Американцы возмутились из-за решения Байдена
Warframe получила долгожданный кроссплатформенный мультиплеер
Warframe получила долгожданный кроссплатформенный мультиплеер
Ивана Кнолль - самая красивая болельщица на Чемпионате мира 2022 в Катаре (20 фото + видео)
Ивана Кнолль - самая красивая болельщица на Чемпионате мира 2022 в

Топ на сегодня

Ольге Бузовой предсказали не завидное будущее
Ольге Бузовой предсказали не завидное будущее
Мужчина влюбился в женщину-робота и хочет жениться на ней (3 фото)
Мужчина влюбился в женщину-робота и хочет жениться на ней (3 фото)
В Греции сошел с рельсов поезд с военной техникой НАТО
В Греции сошел с рельсов поезд с военной техникой НАТО
Выбор банка для подключения ЭДО
Выбор банка для подключения ЭДО
Егор Крид неожиданно облысел
Егор Крид неожиданно облысел

Еще по теме

Новая жена Павла Прилучного рассказала, как сошлась с его детьми
Жена Павла Прилучного не может от него оторваться
Новую супругу Павла Прилучного заподозрили в пластике
Новая жена Павла Прилучного может оказаться на месте бывшей