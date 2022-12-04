. Новая жена Павла Прилучного может разрушить их брак

Жена актера Павла Прилучного, Зепюр торопится родить мужу детей. Не успели подтвердиться слухи о беременности Зепюр Брутян, находящейся на четвертом месяце, как супруга Павла Прилучного, уже ничего не скрывая, начала называть его «папочкой». «Моднявый мой. Папочка какой красивый!» — подписала Брутян в личном микроблоге ролик, на котором «мажор» в клетчатой рубашке и светлых джинсах приласкал любимого четвероногого питомца. Но специалист по отношениям считает, что молодожены слишком торопятся с детьми. Это может привести к быстрому охлаждению, особенно учитывая, что роман у Павла и Зепюр развивался стремительно. Очень может быть, что чувства столь же быстро угаснут. Психолог Наталья Искра рекомендует обзаводиться потомством не сразу после свадьбы, а уже после того, как муж и жена сумели выстроить отношения между собой.«Семья перегружается, когда одновременно они должны друг к другу адаптироваться и к тому, чтобы появился новый член семьи, который требует максимальной заботы», — считает Наталья. Но дело даже не в том, что супруги еще закрытая книга друг для друга, они вообще могут иметь разные взгляды на воспитание, распределение ролей и многие другие бытовые вопросы, что может привести к конфликтам. И ребенок на данном этапе только осложнит ситуацию. «Чем дальше на всех уровнях будут люди, тем тяжелее <… > От года до трех желательно побыть уже в совместном проживании, прежде чем появиться ребенку», — заключила психолог в беседе с 5-tv.ru.