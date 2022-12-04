. Новые подробности про Atomic Heart в геймплейном видео с ответами на вопросы

Вадим Карасев





Портал IGN продолжает публиковать эксклюзивные материалы по игре Atomic Heart. Уже показали немало геймплея проекта, а в новом видео авторы Atomic Heart ответили на некоторые вопросы журналистов на фоне геймплея игры. Некоторые детали, которые рассказали в рамках этого видео про Atomic Heart:

Разработчики Atomic Heart считают, что самой сильной стороной игры является повествование и сюжет. Игра будет рассказывать историю, при этом в нее можно будет полностью погрузиться при изучении окружения, а базовый сюжет игроки узнают через диалоги и катсцены.Atomic Heart не имеет полностью открытый мир, но игровой мир действительно большой — в нем есть, что исследовать. При этом, игрокам будут открываться новые части мира по мере прохождения.Как ранее и было заявлено, перемещаться по миру игры можно на автомобиле (в видео ниже это наглядно демонстрируется на первых секундах). В игре будет только одна модель автомобиля, разработчики относятся к передвижению на машине как к забаве и способу сократить время в пути от точки до точки. Разработчики не исключают, что новые модели автомобилей могут появиться в Atomic Heart с DLC.В игре не обязательно врываться в сражения с каждой группой врагов на своем пути — будет возможность скрытного прохождения. Но совсем без боев не обойтись.Будут 3 уровня сложности: история, средний и тяжелый.

Про это и многое другое разработчики Atomic Heart рассказали в видео, которое можно посмотреть ниже.

Watch this video on YouTube

Atomic Heart выйдет 21 февраля 2023 года, сразу после релиза она будет добавлена в Game Pass.