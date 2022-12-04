. Нумерологический гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Нумерологический гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года

Нумерологический гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года

Нумерологический прогноз на неделю поможет вам правильно спланировать дела и понять, какое число будет находиться у руля. Эксперты в этой области поделились своим мнением о том, что нас может ожидать в период с 5 по 11 число и как противостоять неприятностям.


Неприятностей, согласно астрологическим гороскопам, будет немало, однако, числа помогут нам с вами нащупать твердую почву под ногами и преодолеть все возможные проблемы с наименьшими потерями.

Нумерологический расчет на грядущую неделю

Как всегда, начинаем с расчета числа, которое будет иметь максимальную силу в этот период времени. Складываем все даты и прибавляем в конце порядковый номер месяца — то есть 12:

(5+6+7+8+9+10+11)+12=68. 6+8=14. 1+4=5.

Получается, что миром будет править Пятерка. Это число поможет нам с вами расставить приоритеты и понять, стоит ли гнаться за успехом вообще в целом. Многие люди благодаря энергетике данного числа смогут осознать важного происходящего или же оценить его малозначительность. Пятерка — число выбора и число истины. Часто говорят, что истина находится где-то посередине, но число 5 поможет определить — где же эта условная середина находится.


Да, неделя будет сложной, но с Пятеркой у руля нам будет проще понять, как сохранить удачу рядом и как преуспеть в тех делах, которые требуют наибольшего внимания. Число 5 также поможет сделать так, чтобы жизнь заиграла новыми красками.

Советы нумерологов на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года

Неделю лучше провести пассивно, не предпринимая активных действий и не перегружая себя заботами. Однако, такая тактика сработает только в том случае, если не будет никаких неотложных дел и забот. В таком случае лучше остаться в тени и не рисковать.

Если Вселенная не потребует от вас больших энергетических затрат, можете распоряжаться своими силами по собственному усмотрению. Захотели посетить спортзал — пожалуйста. Предпочитаете спокойно почитать книгу или посмотреть сериал — тоже замечательно.

Все ваши действия с 5 по 11 декабря будут благоприятными, если они не станут нарушать законы кармы. Тем, кто идет против законов Вселенной, Пятерка подскажет верный путь, но только через ошибки, которые придется допустить.

В периоды правления пятерка полезно выезжать на природу и больше гулять. Также на этой неделе полезной станет ароматерапия. Можно и даже нужно окуривать жилище, использовать почаще ароматические палочки или масла.


В эмоциональном плане надо оставаться уравновешенными и спокойными. Недовольство собой и своей жизнью приведет к появлению эмоциональных проблем. Следует научиться принимать вещи такими, какие они есть.

Всю полученную информацию надо будет фильтровать, так как ее потоки станут намного мощнее, нежели обычно. На этой неделе нужно поменьше времени проводить в интернете за чтением новостей.

В любой из дней в период с 5 по 11 декабря можно устроить небольшое застолье. Постарайтесь сделать праздник из выходного дня или устройте дегустацию вкусных блюд в будний день. Это поможет отвлечься от забот.

В супружеской жизни и любовных делах все будет не особо предсказуемо, но если были какие-то проблемы, то все быстро наладится. Эта неделя хорошо подходит для примирения, открытости и разговоров по душам.

Талисманы удачи на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года

Маленькое карманное зеркало. Этот простой защитный талисман поможет вам отразить нападки врагов и перенаправить их негативную энергию, защитив себя от плохого настроения и неудач.

Серебряные украшения и обсидиан. Вкупе с зеркалом серебро даст невероятно полезный защитный эффект. Если вам нужен оберег для работы или в дорогу, наденьте серебряное кольцо. Минерал обсидиан также будет обладать отличным защитным действием.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Как провести время на московских ярмарках этой зимой
Как провести время на московских ярмарках этой зимой
Нумерологический гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года
Нумерологический гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года
Швырнувший микрофон и покинувший сцену Лепс объяснил свое поведение
Швырнувший микрофон и покинувший сцену Лепс объяснил свое поведение
Тест бюстгальтера
Тест бюстгальтера
Игру Fuser скоро нельзя будет купить на Xbox, разработчики закрывают проект
Игру Fuser скоро нельзя будет купить на Xbox, разработчики закрывают
Раскрыто местонахождение Фридмана
Раскрыто местонахождение Фридмана
Европейскую страну освободили от применения потолка цен на российскую нефть
Европейскую страну освободили от применения потолка цен на российскую
Козлов взял пример с Барзикова и начал подыскивать занятие для Опенченко
Козлов взял пример с Барзикова и начал подыскивать занятие для
Украинского политика осудили из-за боевого фото на юбилей
Украинского политика осудили из-за боевого фото на юбилей
Швеция начала выдавать Турции курдов ради вступления в НАТО
Швеция начала выдавать Турции курдов ради вступления в НАТО
Тетерев сбежал в Египет, оставив Гурину одну на проекте
Тетерев сбежал в Египет, оставив Гурину одну на проекте
The Callisto Protocol сравнили на Xbox One, Xbox One X и Xbox Series X | S
The Callisto Protocol сравнили на Xbox One, Xbox One X и Xbox Series

Топ на сегодня

Российские аналитики спрогнозировали подорожание доллара в декабре
Российские аналитики спрогнозировали подорожание доллара в декабре
Филипп Киркоров уверен, что Мария Шукшина в него влюблена
Филипп Киркоров уверен, что Мария Шукшина в него влюблена
Манукян Побывал в спальне Филиппа Киркорова
Манукян Побывал в спальне Филиппа Киркорова
ЧП: В Москве сгорел мясокомбинат
ЧП: В Москве сгорел мясокомбинат
Аналитик объяснил внезапное подорожание евро
Аналитик объяснил внезапное подорожание евро

Еще по теме

Нумерологический гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Нумерологический гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Нумерологический гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
Нумерологический гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года