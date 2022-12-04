. Нумерологический гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года

Вадим Карасев

Нумерологический прогноз на неделю поможет вам правильно спланировать дела и понять, какое число будет находиться у руля. Эксперты в этой области поделились своим мнением о том, что нас может ожидать в период с 5 по 11 число и как противостоять неприятностям.

Неприятностей, согласно астрологическим гороскопам, будет немало, однако, числа помогут нам с вами нащупать твердую почву под ногами и преодолеть все возможные проблемы с наименьшими потерями.

Нумерологический расчет на грядущую неделю

Как всегда, начинаем с расчета числа, которое будет иметь максимальную силу в этот период времени. Складываем все даты и прибавляем в конце порядковый номер месяца — то есть 12:

(5+6+7+8+9+10+11)+12=68. 6+8=14. 1+4=5.

Получается, что миром будет править Пятерка. Это число поможет нам с вами расставить приоритеты и понять, стоит ли гнаться за успехом вообще в целом. Многие люди благодаря энергетике данного числа смогут осознать важного происходящего или же оценить его малозначительность. Пятерка — число выбора и число истины. Часто говорят, что истина находится где-то посередине, но число 5 поможет определить — где же эта условная середина находится.

Да, неделя будет сложной, но с Пятеркой у руля нам будет проще понять, как сохранить удачу рядом и как преуспеть в тех делах, которые требуют наибольшего внимания. Число 5 также поможет сделать так, чтобы жизнь заиграла новыми красками.

Советы нумерологов на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года

Неделю лучше провести пассивно, не предпринимая активных действий и не перегружая себя заботами. Однако, такая тактика сработает только в том случае, если не будет никаких неотложных дел и забот. В таком случае лучше остаться в тени и не рисковать.

Если Вселенная не потребует от вас больших энергетических затрат, можете распоряжаться своими силами по собственному усмотрению. Захотели посетить спортзал — пожалуйста. Предпочитаете спокойно почитать книгу или посмотреть сериал — тоже замечательно.

Все ваши действия с 5 по 11 декабря будут благоприятными, если они не станут нарушать законы кармы. Тем, кто идет против законов Вселенной, Пятерка подскажет верный путь, но только через ошибки, которые придется допустить.

В периоды правления пятерка полезно выезжать на природу и больше гулять. Также на этой неделе полезной станет ароматерапия. Можно и даже нужно окуривать жилище, использовать почаще ароматические палочки или масла.

В эмоциональном плане надо оставаться уравновешенными и спокойными. Недовольство собой и своей жизнью приведет к появлению эмоциональных проблем. Следует научиться принимать вещи такими, какие они есть.

Всю полученную информацию надо будет фильтровать, так как ее потоки станут намного мощнее, нежели обычно. На этой неделе нужно поменьше времени проводить в интернете за чтением новостей.

В любой из дней в период с 5 по 11 декабря можно устроить небольшое застолье. Постарайтесь сделать праздник из выходного дня или устройте дегустацию вкусных блюд в будний день. Это поможет отвлечься от забот.

В супружеской жизни и любовных делах все будет не особо предсказуемо, но если были какие-то проблемы, то все быстро наладится. Эта неделя хорошо подходит для примирения, открытости и разговоров по душам.

Талисманы удачи на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года

Маленькое карманное зеркало. Этот простой защитный талисман поможет вам отразить нападки врагов и перенаправить их негативную энергию, защитив себя от плохого настроения и неудач.

Серебряные украшения и обсидиан. Вкупе с зеркалом серебро даст невероятно полезный защитный эффект. Если вам нужен оберег для работы или в дорогу, наденьте серебряное кольцо. Минерал обсидиан также будет обладать отличным защитным действием.