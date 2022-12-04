. Официально: Fortnite переходит на движок Unreal Engine 5.1 с выходом 4 главы
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Официально: Fortnite переходит на движок Unreal Engine 5.1 с выходом 4 главы

Официально: Fortnite переходит на движок Unreal Engine 5.1 с выходом 4 главы


В Fortnite стартует 4 глава, и разработчики готовят для игроков не только новый контент, но и технические улучшения. Со стартом 3 главы игра перешла на движок Unreal Engine 5, что привнесло в нее множество изменений. Теперь же Epic Games переводит версии Fortnite для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC на движок Unreal Engine 5.1, который вышел ранее в этом году.

Студия Epic Games рассказала некоторые детали о том, какие улучшения ждут игроков с переходом Fortnite на Unreal Engine 5.1. Согласно информации от разработчиков, игра станет еще более детализированной, благодаря новому движку. Во многом, этому способствует технология Nanite, которая отвечает за геометрию окружения в Fortnite.

Кроме того, с Unreal Engine 5.1 в Fortnite добавят технологии: Temporal Super Resolution, систему освещений и отражений Lumen и Virtual Shadow Maps — позволит создать более четкие и детальные тени, в том числе на небольших объектах.

Ниже можно видеть, как игра Fortnite выглядит на Unreal Engine 5.1.





# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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