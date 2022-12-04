. Ольга Орлова пошла на жертвы ради знакомства с мужем
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Ольга Орлова пошла на жертвы ради знакомства с мужем

Ольга Орлова пошла на жертвы ради знакомства с мужем
Певица Ольга Орлова рассказала о знакомстве с будущим мужем. В прошлом году Ольга Орлова вышла замуж за бизнесмена по имени Валерий. Звезда долго прятала возлюбленного от публики, аргументируя тем, что мужчина далек от шоу-бизнеса. Да, и сейчас не спешит делиться подробностями личной жизни, ограничиваясь заверениями, что очень счастлива в браке. В интервью Светлане Бондарчук она все же охотно рассказала о том, как начинались ее отношения с возлюбленным. До замужества Валерий и Ольга встречались два года. Познакомились будущие супруги в ресторане. Орлова была там с подругой, а Валерий с другом. Экс-солистка группы «Блестящие» сразу заметила симпатичного мужчину в зале, и тот весь вечер не спускал глаз с певицы. Однако долго не решался подойти.
Ольга уже решила, что знакомство не состоится, но Валерий все же подсел и предложил познакомиться. Он попросил пересесть Орлову за его столик, поскольку компания, которая собралась с телеведущей, могла помешать беседе. Ольга, которая всегда категорично относилась к подобного рода предложениям, неожиданно согласилась. А уже после знакомства, когда Валерий провожал ее домой, дала ему свой номер телефона, что тоже противоречит ее правилам. Уже после первого свидания Орлова поняла, что перед ней ее будущий муж. Кстати, дети супругов по-разному отреагировали на их союз. С сыном Ольги Валерий быстро нашел общий язык, а вот 31-летняя дочь мужчины поначалу настороженно отнеслась к Орловой. Знаменитость призналась, что общение давалось трудно, но потом все наладилось.
# Шоу-бизнес Орлова Ольга
По материалам: z-aya

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