. Пелагею укусила змея во время съемок новогоднего шоу

Певица Пелагея пострадала на съемках праздничного шоу, о чем рассказала Ида Галич. Звезды приняли участие в съемках новогоднего шоу Comedy Club. Как оказалось, для многих из них участие обернулось сущим кошмаром. Об этом рассказала Ида Галич. Она пошутила, что происходящее напомнило драку на свадьбе в Люберцах.«Пелагею укусила змея, Карина Кросс сломала палец, Андрей Минин повредил локоть и в принципе сильно так ударился головой и спиной, Ольга Бузова почти расплакалась в последнем конкурсе, ну, а Ида Васильевна свалилась со сцены, так как не разошлась с Мариной Федункив», — призналась брюнетка. Тем не менее, по словам артистки, съемки прошли очень весело. «А то, что мы зря все покалечились?! На попе у меня остался солидный синяк от падения, а на шее дичайшее раздражение от двухстороннего скотча. Декабрь только начался! Товарищи!» — написала Ида в личном блоге.Кстати, сама Галич раскрыла звездный секрет умопомрачительных декольте. Она показала, как держится грудь в откровенном вырезе платья, и при этом не выпадает. Оказалось, секрет в специальном двухстороннем скотче. «Он нужен для того, чтобы во время съемок всё крепко держалось, так как декольте очень опасное», — пояснила Галич.